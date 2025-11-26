NBA／Netflix紀錄片《先發五人》收視率太爛！ 播兩季就喊卡
串流平台Netflix拍攝的NBA紀錄片《先發五人：職籃王牌Starting5》將不會續拍新系列，這部備受討論、宣傳力度極高的Netflix影集在推出兩季後宣布喊卡。
這部影集追蹤5位NBA球員賽季的過程，將他們訓練、征戰、與家人互動等幕後視角完整呈現給觀眾，第一季的拍攝時間為2023-24賽季，主角包含詹姆斯（LeBron James）、泰托姆（Jayson Tatum）、巴特勒（Jimmy Butler）、愛德華（Anthony Edwards）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）。
第二季則是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、杜蘭特（Kevin Durant）、布朗（Jaylen Brown）與哈登（James Harden）。雷霆隊亞歷山大與溜馬隊哈利伯頓更因在總決賽大戰七場交手，替影集增加戲劇性。
不過根據業內人士透露，影集收視率依舊不足以支撐再拍續集。
