NBA／麥凱倫狂轟46分獵老鷹 巫師止14連敗、NBA盃隊史首勝
巫師隊今天在主場迎戰本季表現不俗的老鷹隊，34歲後衛麥凱倫（CJ McCollum）單場射進10記三分球，狂轟46分，率隊以123：95大勝老鷹，中止14連敗，也拿下隊史NBA盃首勝，先前10場全輸。
巫師近年戰績不佳，麥凱倫休賽季因波爾交易案，被鵜鶘隊送來巫師陪伴重建。今天比賽首節基斯佩特（Corey Kispert）狂轟16分，麥凱倫三分球4投全進挹注12分，首節打完就以45：23大幅領先。
麥凱倫第二節再砍進15分，第三節「只」拿6分的麥凱倫末節再度發力，狂攻13分，比賽後半段形成垃圾時間。
麥凱倫全場25投17中，其中三分球13中10，轟進46分。上季榜眼薩爾（Alexandre Sarr）也貢獻27分11籃板，老將米道頓（Khris Middleton）繳出10分12助攻7籃板的全能數據。
巫師贏球後戰績2勝15敗，與溜馬隊並列聯盟爐主。老鷹11勝8敗，仍暫居東區第6。
