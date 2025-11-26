NBA／獨行俠傷兵魔咒難破 禁區大將萊夫利至少再缺陣3場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠萊夫利將因傷缺席至少三場比賽。 路透社
獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）先前已缺席兩場比賽，今傳出他因右腳傷勢將再缺陣至少三場比賽，並在未來7到10天內重新評估傷情，對傷兵滿營的獨行俠來說無疑雪上加霜。

這位21歲的中鋒進入NBA起飽受傷病困擾，在菜鳥年（2023-24賽季）僅出賽55場，去年因腳部疲勞性骨折等問題僅出賽36場，本季至今萊夫利僅出賽7場，場均貢獻4.3分與5.3籃板。

獨行俠本季戰績5勝14敗排西區倒數第二，除前鋒戴維斯Anthony Davis）因小腿拉傷尚未歸隊外，當家明星後衛厄文Kyrie Irving）亦不確定本季能否回歸，他在上賽季因左膝前十字韌帶撕裂，目前仍處於無限期缺陣狀態。

厄文不確定本季能否回歸。 路透社
