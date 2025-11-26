NBA／獨行俠傷兵魔咒難破 禁區大將萊夫利至少再缺陣3場
獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）先前已缺席兩場比賽，今傳出他因右腳傷勢將再缺陣至少三場比賽，並在未來7到10天內重新評估傷情，對傷兵滿營的獨行俠來說無疑雪上加霜。
這位21歲的中鋒進入NBA起飽受傷病困擾，在菜鳥年（2023-24賽季）僅出賽55場，去年因腳部疲勞性骨折等問題僅出賽36場，本季至今萊夫利僅出賽7場，場均貢獻4.3分與5.3籃板。
獨行俠本季戰績5勝14敗排西區倒數第二，除前鋒戴維斯（Anthony Davis）因小腿拉傷尚未歸隊外，當家明星後衛厄文（Kyrie Irving）亦不確定本季能否回歸，他在上賽季因左膝前十字韌帶撕裂，目前仍處於無限期缺陣狀態。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言