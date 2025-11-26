NBA／洛城內戰少先發中鋒艾頓 湖人補進新成員

湖人隊宣布，中鋒艾頓（Deandre Ayton）將缺席今天和快艇隊的「洛城內戰」，球隊另外和提姆（Drew Timme）簽下雙向合約，並裁掉雙向合約中鋒克洛科（Christian Koloko）。

艾頓前一場擊敗爵士收下4連勝，但艾頓第一節就傷到右膝，傷退後就沒再上場。今天球隊宣布艾頓缺席，海斯（Jaxson Hayes）將頂上艾頓的先發中鋒角色。

這場「洛城內戰」也是NBA盃的賽程，208公分的前鋒提姆成湖人新成員。來自岡薩加大學的提姆，先前在湖人發展聯盟南灣湖人隊（South Bay Lakers），6場比賽場均上場25.5分鐘，場均表現是25.5分、7.5籃板和4.0助攻。

25歲的提姆今天投籃訓練後受訪提到，昨天有和湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）及所有成員打招呼，「我超級興奮，感覺超級酷。」