NBA／約柯奇「超扯背傳」隊友直呼瘋狂！ 平衛少大三元紀錄
金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）堪稱聯盟史上最會傳球的中鋒，今天他再度展現不可思議的妙傳，隊友華森（Peyton Watson）賽後發文讚嘆。
比賽剩1分鐘左右時，約柯奇轉身後「超扯背傳」，隊友華森接球後輕鬆拿下2分。華森賽後在社群平台轉發影片並寫道，「你們根本不懂這球有多瘋狂！」
WHAT A PASS FROM NIKOLA JOKIC 🤯 pic.twitter.com/DBS7eOFK1a— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 25, 2025
約柯奇本場神奇表現不只這一球，第三節槍響前他投進超大號三分球，隨後他淡定地走回休息區，面無表情地接受隊友歡迎。
Nikola Jokic… Unreal.pic.twitter.com/BvBRbUIM6p— Legion Hoops (@LegionHoops) November 25, 2025
約柯奇今天繳出17分10籃板16助攻，本季17場比賽已有10次大三元，生涯有9個賽季至少10次大三元，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並列歷史第一。
