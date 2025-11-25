快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

NBA／約柯奇「超扯背傳」隊友直呼瘋狂！ 平衛少大三元紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊隊約柯奇(左)。 美聯社
金塊隊約柯奇(左)。 美聯社

金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）堪稱聯盟史上最會傳球的中鋒，今天他再度展現不可思議的妙傳，隊友華森（Peyton Watson）賽後發文讚嘆。

比賽剩1分鐘左右時，約柯奇轉身後「超扯背傳」，隊友華森接球後輕鬆拿下2分。華森賽後在社群平台轉發影片並寫道，「你們根本不懂這球有多瘋狂！」

約柯奇本場神奇表現不只這一球，第三節槍響前他投進超大號三分球，隨後他淡定地走回休息區，面無表情地接受隊友歡迎。

約柯奇今天繳出17分10籃板16助攻，本季17場比賽已有10次大三元，生涯有9個賽季至少10次大三元，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並列歷史第一。

金塊 Nikola Jokic Russell Westbrook
相關新聞

NBA／勇士開局不利第二節一波流反超 大勝爵士止3連敗

勇士隊今天在主場迎戰爵士隊，儘管開局被打爆，但第二節一波21：0攻勢奠定優勢，終場以134：117拿下勝利，中止近期的3連敗。 勇士格林（Draymond Green）和庫明加（Jonathan

NBA／勇士柯瑞穿3球鞋打爵士 2雙致敬喬丹、1雙為「女柯瑞」

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）日前與Under Armour分道揚鑣後，每場比賽都會換不同球鞋，成為球迷關注焦點。今天對爵士隊，他也穿著喬丹（Michael Jordan）當年「流感之戰

NBA／打出團隊無私球風 暴龍成黑馬強勢衝擊東區前段班

近期NBA表現最讓人驚喜的暴龍隊，透過替補群發威將戰績衝到東區前段！多倫多暴龍在25日對陣騎士之前，以12戰11勝的姿態、在東區竄至第二，他們的確有英格倫、巴恩斯等大牌好手，但進階數據顯示，他們不靠大

NBA／火箭主帥噴垃圾話後「微笑」 布魯克斯怨對手假摔得利

太陽隊昨天擊敗馬刺隊，今天背靠背迎戰火箭隊，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）傷病管理缺陣，末節氣力放盡以92：114輸球。 太陽與火箭休賽季達成杜蘭特（Kevin Durant）交易

NBA／里拉德重返密爾瓦基獲全場致敬 拓荒者賞公鹿5連敗

近況低迷的密爾瓦基公鹿今天（25日）在主場迎戰波特蘭拓荒者，這也是里拉德（Damian Lillard）繼今年夏天回到老東家拓荒者後，首度重返密爾瓦基，儘管他因為阿基里斯腱傷勢無法上場，公鹿隊仍獻上回顧影片以及全場掌聲，致敬這位未來的名人堂成員。

