NBA／柯瑞穿3球鞋打爵士 兩雙致敬喬丹、一雙為了女柯瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(右)。 美聯社
柯瑞(右)。 美聯社

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）日前與Under Armour分道揚鑣後，每場比賽都會換不同球鞋，成為球迷關注焦點。今天對爵士隊，他也穿著喬丹（Michael Jordan）當年「流感之戰」的球鞋進場。

1997年總冠軍賽公牛隊與爵士2：2平手，天王山之戰喬丹得流感、抱病上場狂轟38分成為經典之戰，當天喬丹穿的球鞋是「Air Jordan 12」。

柯瑞熱身時則換上「Air Jordan 14」，這是喬丹1998年總冠軍賽G6的戰靴，當時對爵士投進致勝球，被稱為「The Last Shot」，最終喬丹率領公牛完成第2次三連霸。

柯瑞受訪時坦言是為了向喬丹致敬，「大家都要注意，我會一個一個去聯絡，拿到一些好鞋。其實就是好玩，同時也向某些時代、某比賽經典時刻、以及現在那些表現超棒的運動員致敬，純粹享受這個過程。」

實戰柯瑞換上WNBA神射手「女柯瑞」優涅思庫（Sabrina Ionescu）的簽名鞋「Sabrina 3」，全場拿下31分，幫助勇士輕取爵士。優涅思庫今天也有到場看球，兩人曾在明星周單挑三分球成為一段佳話。

柯瑞表示，「我其實到昨天才知道她會來，而我剛好帶著那雙鞋，結果就變成一個很棒的時刻。她現在表現非常驚人，她是冠軍，也是值得致敬的灣區運動員之一（優涅思庫出生於灣區，現效力紐約自由人隊）。」

勇士 Stephen Curry 喬丹
