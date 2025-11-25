快訊

NBA／火箭主帥噴垃圾話後「微笑」 布魯克斯怨對手假摔得利

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭主帥尤多卡(中)、太陽「惡棍」布魯克斯(右)。 路透
火箭主帥尤多卡(中)、太陽「惡棍」布魯克斯(右)。 路透

太陽隊昨天擊敗馬刺隊，今天背靠背迎戰火箭隊，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）傷病管理缺陣，末節氣力放盡以92：114輸球。

太陽與火箭休賽季達成杜蘭特（Kevin Durant）交易案，但交易主角杜蘭特因家庭因素缺陣，格林（Jalen Green）持續養傷，因此「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）成為全場焦點。

前三節太陽還能咬住分差，但末節布魯克斯陷入犯規麻煩，全隊體能跟不上休息2天的火箭，火箭一波11：1的攻勢讓比賽提前進入垃圾時間。

火箭以湯普森（Amen Thompson）得到28分7籃板8助攻最佳，哈勒戴（Aaron Holiday）飆進6顆三分球，砍進22分。太陽則以布魯克斯得到29分最佳，布克（Devin Booker）狀態持續低迷，只有18分5助攻進帳。

比賽中布魯克斯用肩膀頂火箭「水行俠」亞當斯（Steven Adams），亞當斯順勢倒地讓布魯克斯被吹進攻犯規。比賽暫停時，火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）找布魯克斯噴垃圾話，接著露出一抹微笑，賽後布魯克斯也和火箭前隊友們有說有笑，關係看起來很不錯。

布魯克斯賽後承認自己也有假摔，但他不爽裁判對兩邊尺度不同，「我從沒看過對手可以靠這麼多假摔一直得利的。老實說，我感覺自己像在打FIBA比賽，只要摔一下就能拿到哨。那完全打斷每次追分的氣勢。我們沒辦法打得強硬，因為火箭可以用身體拉扯推擠，但我們做一樣的事，馬上就被吹犯規。」

火箭 太陽 Dillon Brooks Devin Booker
