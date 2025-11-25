NBA／勇士開局不利第二節一波流反超 大勝爵士止3連敗

NBA賽季如火如荼進行中，目前已開始傳出交易風聲。知名記者史坦（Marc Stein）指出，包含小鮑爾（LaMelo Ball）、楊恩（Trae Young）與莫蘭特（Ja Morant）這3名後衛「在許多球團眼中被歸為同一類」，雖然目前不一定正式開放交易，但業內普遍認為3人很可能在截止日前成為市場話題。然而，他們之間誰的交易價值最高，仍是一大疑問──因為三人皆擁有頂級天賦，同時也各自背負風險或球品爭議。

2025-11-25 10:45