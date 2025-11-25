NBA／勇士開局不利第二節一波流反超 大勝爵士止3連敗
勇士隊今天在主場迎戰爵士隊，儘管開局被打爆，但第二節一波21：0攻勢奠定優勢，終場以134：117拿下勝利，中止近期的3連敗。
勇士格林（Draymond Green）和庫明加（Jonathan Kuminga）因傷缺陣，爵士開局打出11：0，喬治（Keyonte George）單節獨拿15分，取得9分領先。第二節勇士巴特勒（Jimmy Butler III）帶隊打出21：0的瘋狂攻勢反超，半場打完領先12分。
第三節勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也加入戰局，單節獨拿14分，分差擴大到22分。比賽最後3分57秒，勇士換下主力球員，比賽進入垃圾時間。
柯瑞全場23投12中，三分球16中6，拿下31分。巴特勒得到18分6籃板7助攻，希爾德（Buddy Hield）板凳出發挹注20分。
爵士以喬治拿下26分7助攻表現最佳，馬卡南（Lauri Markkanen）只拿到17分，選秀首輪第5順位的貝利（Ace Bailey）攻進平生涯新高的21分。
