NBA／里拉德重返密爾瓦基獲全場致敬 拓荒者賞公鹿5連敗

近況低迷的密爾瓦基公鹿今天（25日）在主場迎戰波特蘭拓荒者，這也是里拉德（Damian Lillard）繼今年夏天回到老東家拓荒者後，首度重返密爾瓦基，儘管他因為阿基里斯腱傷勢無法上場，公鹿隊仍獻上回顧影片以及全場掌聲，致敬這位未來的名人堂成員。

今年夏天，公鹿在季後首輪遭溜馬淘汰後做出震撼決定，裁掉季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢的里拉德，且願意承擔未來5年超過1.2億美元的「死錢」。公鹿隊總管以換取薪資空間、簽下中鋒透納（Myles Turner）作為理由，但此舉引發外界強烈批評，不僅質疑球隊方向，更痛斥公鹿在里拉德受傷後「冷血」切割。如今，他以拓荒者球員身分返鄉，場邊暖身投籃、賽前享受球迷歡迎，里拉德也與「字母哥」短暫寒暄。

不過對公鹿球迷而言，比賽開始後立刻急轉直下。拓荒者開局就掌握節奏，由葛蘭特（Jerami Grant）砍下全場最高35分、其中16分來自罰球，一路壓著公鹿打。

公鹿方面，在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣情況下仍找不到穩定攻擊核心，中鋒辛姆斯（Jericho Sims）得分掛蛋、羅林斯（Ryan Rollins）只得10分，波提斯（Bobby Portis）板凳出發攻下22分也難挽頹勢。終場拓荒者就以115比103賞給公鹿5連敗，公鹿從東區強權迅速跌到中後段，目前排在分區第11。

A warm welcome back for Damian Lillard. pic.twitter.com/RPiQrm0cwQ — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2025年11月25日

Dame Time will always hold a place in our history. 💚 pic.twitter.com/xrwU2nQKnQ — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2025年11月25日