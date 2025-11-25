快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

NBA／2000年狀元與勇士格林唇槍舌戰 皮爾斯參戰挺同代

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊格林。 美聯社
勇士隊格林。 美聯社

2000年NBA選秀狀元馬丁（Kenyon Martin）近日與勇士隊格林（Draymond Green）展開唇槍舌戰，曾見證馬丁巔峰的「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也加入戰局。

格林經常在場上做出骯髒動作，馬丁近期質疑格林是假硬漢。對此格林回擊，「一個狀元結果生涯還不如我？我是年度最佳防守球員，有9次年度防守第一隊，他只有1次全明星？」

馬丁則拿出勇士戰績質疑格林的球場影響力，「在沒有格林上場的情況下，柯瑞（Steph Curry）打91場比賽，戰績53勝38敗；你在沒有柯瑞的情況下打128場，戰績52勝76敗，有段時間柯瑞不在、湯普森（Klay Thompson）也不在，而你還是那支球隊裡得分排第12的球員。」

皮爾斯選擇力挺馬丁，「我在他年輕巔峰時，有對上他。他空接和防守都有威脅，跑動能力超好。」

皮爾斯稱讚格林有擅長的事，但他也表示，「如果馬丁當年有一支像格林那樣的隊伍，我認為他們同樣能贏下4座總冠軍。」皮爾斯進一步指出，「我不認為你把格林放到其他年代，他的防守能好到入選年度防守陣容。」

勇士 Draymond Green Paul Pierce
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

相關新聞

NBA／勇士開局不利第二節一波流反超 大勝爵士止3連敗

勇士隊今天在主場迎戰爵士隊，儘管開局被打爆，但第二節一波21：0攻勢奠定優勢，終場以134：117拿下勝利，中止近期的3連敗。 勇士格林（Draymond Green）和庫明加（Jonathan

NBA／活塞末節打擺子驚險退溜馬 13連勝平隊史紀錄

東區戰績最佳的活塞隊，今天碰開季迄今只拿2勝的溜馬隊卻被嚇出一身汗，兩位數領先在第四節尾聲花光，靠康寧漢（Cade Cu...

NBA／里拉德重返密爾瓦基獲全場致敬 拓荒者賞公鹿5連敗

近況低迷的密爾瓦基公鹿今天（25日）在主場迎戰波特蘭拓荒者，這也是里拉德（Damian Lillard）繼今年夏天回到老東家拓荒者後，首度重返密爾瓦基，儘管他因為阿基里斯腱傷勢無法上場，公鹿隊仍獻上回顧影片以及全場掌聲，致敬這位未來的名人堂成員。

NBA／柯瑞分手UA有原因 沒簽下WNBA球星克拉克成痛點

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前宣布和Under Armour「分手」，雙分結束長達13年的合作關係...

NBA／2000年狀元與勇士格林唇槍舌戰 皮爾斯參戰挺同代

2000年NBA選秀狀元馬丁（Kenyon Martin）近日與勇士隊格林（Draymond Green）展開唇槍舌戰，曾見證馬丁巔峰的「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也加入戰局。 格林

NBA／高齡、高薪成最大阻力 健康的AD交易價值仍有限

雖然前老闆庫班（Mark Cuban）近日強調達拉斯獨行俠「不會交易戴維斯（Anthony Davis），因為我們想贏球」，但多方消息指出，無論是球隊現任代理總管，或未來正式上任的新管理層，都可能在交易大限前評估AD的市場。然而，美媒分析，即便戴維斯回歸健康狀態，聯盟對他的實際需求恐怕依舊相當有限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。