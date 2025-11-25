NBA／2000年狀元與勇士格林唇槍舌戰 皮爾斯參戰挺同代

2000年NBA選秀狀元馬丁（Kenyon Martin）近日與勇士隊格林（Draymond Green）展開唇槍舌戰，曾見證馬丁巔峰的「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也加入戰局。

格林經常在場上做出骯髒動作，馬丁近期質疑格林是假硬漢。對此格林回擊，「一個狀元結果生涯還不如我？我是年度最佳防守球員，有9次年度防守第一隊，他只有1次全明星？」

馬丁則拿出勇士戰績質疑格林的球場影響力，「在沒有格林上場的情況下，柯瑞（Steph Curry）打91場比賽，戰績53勝38敗；你在沒有柯瑞的情況下打128場，戰績52勝76敗，有段時間柯瑞不在、湯普森（Klay Thompson）也不在，而你還是那支球隊裡得分排第12的球員。」

皮爾斯選擇力挺馬丁，「我在他年輕巔峰時，有對上他。他空接和防守都有威脅，跑動能力超好。」

皮爾斯稱讚格林有擅長的事，但他也表示，「如果馬丁當年有一支像格林那樣的隊伍，我認為他們同樣能贏下4座總冠軍。」皮爾斯進一步指出，「我不認為你把格林放到其他年代，他的防守能好到入選年度防守陣容。」