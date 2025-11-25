NBA／打出團隊無私球風 暴龍成黑馬強勢衝擊東區前段班

近期NBA表現最讓人驚喜的暴龍隊，透過替補群發威將戰績衝到東區前段！多倫多暴龍在25日對陣騎士之前，以12戰11勝的姿態、在東區竄至第二，他們的確有英格倫、巴恩斯等大牌好手，但進階數據顯示，他們不靠大牌球員單打，反而是替補群擅打團隊籃球，傳導體系提升大量的進攻效率，讓NBA在大牌組隊的潮流中，出現一股無私籃球的衝擊。

暴龍強勢衝擊東區

根據《TSA新聞網》報導，NBA東區開季竄出一匹黑馬，暴龍在25日對陣騎士之前，以12戰11勝的姿態，強勢衝擊東區前列，期間爆量的得分火力是一大優勢，先發進攻效率值高達121.5、助攻率達67.9％，主帥拉亞科維奇的傳導、移動體系讓球隊流動性佳，防守雖然較退步，但仍有不差的壓迫效率。

暴龍名單雖有幾位大牌球員，包含前鵜鶘球星英格倫、自家出品的最佳新人巴恩斯、昔日杜克三少之一的巴瑞特，但暴龍戰績高飛的關鍵卻是替補群的貢獻。進階數據顯示，本季27組暴龍雙人組合當中，效率最佳的10組都有替補選手迪克或是馬穆克奧維利，反觀英格倫搭檔巴恩斯或巴瑞特，效率值都是負分。

無私籃球球風

據專業體育團隊The Athletic在《紐約時報》的分析，暴龍替補群的效率高是因為積極落實主帥的「無私籃球」，團隊並未強制要求出手比例、球員也未因個人數據而競爭開火權，奎克立季初低迷時，也無人批評他的出手選擇便是證明。

暴龍本被預期是3大開火點的英格倫、巴瑞特、巴恩斯，使用率都低於26％，明確分工各自的任務，英格倫是半場陣地戰的發動機，巴瑞特打無球空切，巴恩斯打轉換進攻，而替補綠葉就能獲得更多舒適位攻籃的機會。

但暴龍仍舊有隱憂，若能挺進季後賽，在短期賽常態都會減低輪替陣容使用的情況，暴龍的先發群能否扛住短期賽的壓力，角色球員能否持續貢獻，都是後續打強隊時，值得觀察的部分，但至少暴龍的無私團隊球風，在追求大牌組隊的NBA中，形成一股新氣象。

【更多精采內容，詳見 】