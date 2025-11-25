NBA／高齡、高薪成最大阻力 健康的AD交易價值仍有限

雖然前老闆庫班（Mark Cuban）近日強調達拉斯獨行俠「不會交易戴維斯（Anthony Davis），因為我們想贏球」，但多方消息指出，無論是球隊現任代理總管，或未來正式上任的新管理層，都可能在交易大限前評估AD的市場。然而，美媒分析，即便戴維斯回歸健康狀態，聯盟對他的實際需求恐怕依舊相當有限。

《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）在Podcast節目中指出，外界普遍以為交易AD能換回多枚首輪籤、年輕球員以及選秀交換權，但聯盟內部人士卻持不同看法，「沒那麼多球隊願意排隊接手一位35歲、年薪6300萬美元，且還可能選擇執行球員選擇權的AD」。

戴維斯現年32歲，明年握有價值約6280萬美元的球員選擇權，儘管他可能願意提前跳脫、尋求更長期且更高額的延長合約，但無論哪種途徑，交易他的球隊勢必得背負巨額薪資壓力。

不過，在開始任何的交易討論前，AD還是必須先健康回到場上並維持穩定出賽。他本季目前只打了5場，場均20.8分10.2籃板、投籃命中率52％，但中距離與外線能力依舊不穩定。

美媒分析，即使AD回到球場後表現亮眼，也不代表交易市場就會熱絡，因為獨行俠今年薪資已逼近第二層奢侈稅門檻，無法在交易中承接更多的薪資，因此，能和AD匹配薪資、又願意提供足以讓獨行俠「有面子」的交易包裹的球隊，應該是極少數。總而言之，即便10度入選全明星的AD身手依舊，但高年齡、高薪資與健康風險，勢必讓他的交易市場空間比外界想像更狹窄。