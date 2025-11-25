快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

NBA／高齡、高薪成最大阻力 健康的AD交易價值仍有限

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯（Anthony Davis）交易價值沒想像中高，讓獨行俠陷入兩難。 美聯社
戴維斯（Anthony Davis）交易價值沒想像中高，讓獨行俠陷入兩難。 美聯社

雖然前老闆庫班（Mark Cuban）近日強調達拉斯獨行俠「不會交易戴維斯Anthony Davis），因為我們想贏球」，但多方消息指出，無論是球隊現任代理總管，或未來正式上任的新管理層，都可能在交易大限前評估AD的市場。然而，美媒分析，即便戴維斯回歸健康狀態，聯盟對他的實際需求恐怕依舊相當有限。

《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）在Podcast節目中指出，外界普遍以為交易AD能換回多枚首輪籤、年輕球員以及選秀交換權，但聯盟內部人士卻持不同看法，「沒那麼多球隊願意排隊接手一位35歲、年薪6300萬美元，且還可能選擇執行球員選擇權的AD」。

戴維斯現年32歲，明年握有價值約6280萬美元的球員選擇權，儘管他可能願意提前跳脫、尋求更長期且更高額的延長合約，但無論哪種途徑，交易他的球隊勢必得背負巨額薪資壓力。

不過，在開始任何的交易討論前，AD還是必須先健康回到場上並維持穩定出賽。他本季目前只打了5場，場均20.8分10.2籃板、投籃命中率52％，但中距離與外線能力依舊不穩定。

美媒分析，即使AD回到球場後表現亮眼，也不代表交易市場就會熱絡，因為獨行俠今年薪資已逼近第二層奢侈稅門檻，無法在交易中承接更多的薪資，因此，能和AD匹配薪資、又願意提供足以讓獨行俠「有面子」的交易包裹的球隊，應該是極少數。總而言之，即便10度入選全明星的AD身手依舊，但高年齡、高薪資與健康風險，勢必讓他的交易市場空間比外界想像更狹窄。

獨行俠 Anthony Davis 戴維斯
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

相關新聞

NBA／活塞末節打擺子驚險退溜馬 13連勝平隊史紀錄

東區戰績最佳的活塞隊，今天碰開季迄今只拿2勝的溜馬隊卻被嚇出一身汗，兩位數領先在第四節尾聲花光，靠康寧漢（Cade Cu...

NBA／「英雄哥」赫洛歸隊首戰就建功 關鍵拋投助熱火收5連勝

近期4連勝的熱火今天在主場迎戰來訪的獨行俠，在前三節一度雙位數領先的情況下，卻險些在第四節遭到翻盤，所幸今天歸隊的赫洛（...

NBA／莫蘭特、楊恩、小鮑爾誰最有交易價值？ 美媒有相同評價

NBA賽季如火如荼進行中，目前已開始傳出交易風聲。知名記者史坦（Marc Stein）指出，包含小鮑爾（LaMelo Ball）、楊恩（Trae Young）與莫蘭特（Ja Morant）這3名後衛「在許多球團眼中被歸為同一類」，雖然目前不一定正式開放交易，但業內普遍認為3人很可能在截止日前成為市場話題。然而，他們之間誰的交易價值最高，仍是一大疑問──因為三人皆擁有頂級天賦，同時也各自背負風險或球品爭議。

NBA／柯瑞分手UA有原因 沒簽下WNBA球星克拉克成痛點

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前宣布和Under Armour「分手」，雙分結束長達13年的合作關係...

NBA／高齡、高薪成最大阻力 健康的AD交易價值仍有限

雖然前老闆庫班（Mark Cuban）近日強調達拉斯獨行俠「不會交易戴維斯（Anthony Davis），因為我們想贏球」，但多方消息指出，無論是球隊現任代理總管，或未來正式上任的新管理層，都可能在交易大限前評估AD的市場。然而，美媒分析，即便戴維斯回歸健康狀態，聯盟對他的實際需求恐怕依舊相當有限。

NBA／金塊擒灰熊 約柯奇本季第10度大三元距大O剩7場

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰灰熊隊再度完成「大三元」，助隊以125：115打下客場勝利，生涯累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。