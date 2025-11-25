聽新聞
NBA／金塊擒灰熊 約柯奇本季第10度大三元距大O剩7場
金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰灰熊隊再度完成「大三元」，助隊以125：115打下客場勝利，生涯累積174場「大三元」離史上第二更只剩7場差距。
金塊首節以27：23領先灰熊，半場打完差距擴大到62：54；第四節金塊再打出15：6攻勢，包括7分36秒強森（Cameron Johnson）完成「4分打」，將領先擴大到全場最大的108：91。
灰熊回敬12：0猛攻回到戰局，但回到場上的約柯奇先飆外線，節末又連傳3個助攻，為金塊穩住勝果，以125：115踢館成功。
約柯奇今天完成17分、10籃板、16助攻的本季第10度大三元，生涯累積第174場，離史上第二「大O」羅賓森（Oscar Robertson）的181場再進一步；「大三元」史上領先者是目前效力國王隊的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的205場。
金塊今天還有穆雷（Jamal Murray）29分、8助攻發揮，華森（Peyton Watson）27分，強森也有18分貢獻。
灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）因右腿傷勢缺陣，今天替補出賽的蘭德爾（Jock Landale）雖攻下全隊最高26分，威爾斯（Jaylen Wells）22分，仍中斷近期連勝。
