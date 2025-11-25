快訊

NBA／「英雄哥」赫洛歸隊首戰就建功 關鍵拋投助熱火收5連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今天歸隊的赫洛（Tyler Herro）在倒數42秒的關鍵拋投命中，率熱火鎖定勝利。 美聯社
今天歸隊的赫洛（Tyler Herro）在倒數42秒的關鍵拋投命中,率熱火鎖定勝利。 美聯社

近期4連勝的熱火今天在主場迎戰來訪的獨行俠，在前三節一度雙位數領先的情況下，卻險些在第四節遭到翻盤，所幸今天歸隊的赫洛（Tyler Herro）在倒數42秒的關鍵拋投命中，獨行俠華盛頓（P.J. Washington）卻錯失逆轉三分球出手，最終熱火就以106：102擊敗獨行俠，收下5連勝，戰績也超越騎士登上東區第3名。

熱火近期展現火熱狀態，連續擊敗尼克、公牛、76人與勇士等東西區強權，拉出一波4連勝，而今天更迎回本季尚未出賽過的赫洛歸隊，但卻在主場迎戰獨行俠的比賽中打得是有驚無險。

上半場熱火韋爾（Kel'el Ware）就火力全開，他前兩節砍進2顆三分球拿下15分外帶10籃板，至於首節還在尋找投籃手感、一分未得的赫洛，也在第二節逐步加溫，他先是在該節剩下4分多鐘時拋投打板命中，拿下個人本賽季的第一顆進球，第二節他一人就拿下8分，幫助熱火上半場打完取得8分領先。

反觀獨行俠今天上半場表現卻不如預期，尤其是狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）前兩節5次出手僅命中1球拿下2分，其中包括三分球3投0中，但易籃後獨行俠其他成員的外線手感開始加溫，第四節初湯普森（Klay Thompson）的連續兩顆三分球命中更是幫助獨行俠追到3分差距。

而第四節後段，佛雷格也找到進攻手感，在倒數1分05秒兩罰俱中後，幫助獨行俠扳平戰局，但獨行俠下一波進攻卻發生致命發球失誤，熱火阿德巴約（Bam Adebayo）在成功抄球後球隊發動反快攻，而赫洛也完成高難度的拋投得分要回領先優勢，加上阿德巴約在倒數3.1秒兩罰俱中，最終熱火就以4分差距有驚無險地帶走勝利。

熱火今天以剛歸隊的赫洛攻下24分表現最佳，韋爾則有20分、18籃板，阿德巴約17分；至於獨行俠華盛頓攻下27分最多，佛雷格則有12分、7籃板演出。

獨行俠 熱火 Tyler Herro Bam Adebayo Klay Thompson Cooper Flagg
