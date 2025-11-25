快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

NBA／傳快艇有意國王球星德羅展 艾利斯是交易市場熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
國王36歲球星德羅展(右)。 美聯社
國王36歲球星德羅展(右)。 美聯社

國王快艇隊新賽季表現都不如預期，據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，快艇對國王36歲球星德羅展（DeMar DeRozan）有興趣。

國王本季4勝13敗西區倒數第2，快艇5勝12敗倒數第4。德羅展本季出賽17場，平均得到17.9分3.3籃板3.6助攻，投籃命中率49.5%，三分命中率36.1%。德羅贊合約還剩1年半，下賽季約2570萬美元，只有1000萬美元保障。

快艇休賽季積極補強，用鮑威爾（Norman Powell）交易來柯林斯（John Collins），自由市場簽下比爾（Bradley Beal）、洛培茲（Brook Lopez）和保羅（Chris Paul），但比爾受傷賽季報銷，鮑威爾離開後的火力無人能填補，只剩哈登（James Harden）一人孤軍奮戰。

國王後衛艾利斯（Keon Ellis）擁有優秀防守能力，合約剩1年230萬美元，阿米克指出，艾利斯是其他球隊最渴望得到的國王球員。

國王 快艇 DeMar DeRozan
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

相關新聞

NBA／活塞末節打擺子驚險退溜馬 13連勝平隊史紀錄

東區戰績最佳的活塞隊，今天碰開季迄今只拿2勝的溜馬隊卻被嚇出一身汗，兩位數領先在第四節尾聲花光，靠康寧漢（Cade Cu...

NBA／「英雄哥」赫洛歸隊首戰就建功 關鍵拋投助熱火收5連勝

近期4連勝的熱火今天在主場迎戰來訪的獨行俠，在前三節一度雙位數領先的情況下，卻險些在第四節遭到翻盤，所幸今天歸隊的赫洛（...

NBA／莫蘭特、楊恩、小鮑爾誰最有交易價值？ 美媒有相同評價

NBA賽季如火如荼進行中，目前已開始傳出交易風聲。知名記者史坦（Marc Stein）指出，包含小鮑爾（LaMelo Ball）、楊恩（Trae Young）與莫蘭特（Ja Morant）這3名後衛「在許多球團眼中被歸為同一類」，雖然目前不一定正式開放交易，但業內普遍認為3人很可能在截止日前成為市場話題。然而，他們之間誰的交易價值最高，仍是一大疑問──因為三人皆擁有頂級天賦，同時也各自背負風險或球品爭議。

NBA／柯瑞分手UA有原因 沒簽下WNBA球星克拉克成痛點

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前宣布和Under Armour「分手」，雙分結束長達13年的合作關係...

NBA／高齡、高薪成最大阻力 健康的AD交易價值仍有限

雖然前老闆庫班（Mark Cuban）近日強調達拉斯獨行俠「不會交易戴維斯（Anthony Davis），因為我們想贏球」，但多方消息指出，無論是球隊現任代理總管，或未來正式上任的新管理層，都可能在交易大限前評估AD的市場。然而，美媒分析，即便戴維斯回歸健康狀態，聯盟對他的實際需求恐怕依舊相當有限。

NBA／金塊擒灰熊 約柯奇本季第10度大三元距大O剩7場

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰灰熊隊再度完成「大三元」，助隊以125：115打下客場勝利，生涯累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。