NBA／傳快艇有意國王球星德羅展 艾利斯是交易市場熱門
國王和快艇隊新賽季表現都不如預期，據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，快艇對國王36歲球星德羅展（DeMar DeRozan）有興趣。
國王本季4勝13敗西區倒數第2，快艇5勝12敗倒數第4。德羅展本季出賽17場，平均得到17.9分3.3籃板3.6助攻，投籃命中率49.5%，三分命中率36.1%。德羅贊合約還剩1年半，下賽季約2570萬美元，只有1000萬美元保障。
快艇休賽季積極補強，用鮑威爾（Norman Powell）交易來柯林斯（John Collins），自由市場簽下比爾（Bradley Beal）、洛培茲（Brook Lopez）和保羅（Chris Paul），但比爾受傷賽季報銷，鮑威爾離開後的火力無人能填補，只剩哈登（James Harden）一人孤軍奮戰。
國王後衛艾利斯（Keon Ellis）擁有優秀防守能力，合約剩1年230萬美元，阿米克指出，艾利斯是其他球隊最渴望得到的國王球員。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言