NBA／傳快艇有意國王球星德羅展 艾利斯是交易市場熱門

國王和快艇隊新賽季表現都不如預期，據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，快艇對國王36歲球星德羅展（DeMar DeRozan）有興趣。

國王本季4勝13敗西區倒數第2，快艇5勝12敗倒數第4。德羅展本季出賽17場，平均得到17.9分3.3籃板3.6助攻，投籃命中率49.5%，三分命中率36.1%。德羅贊合約還剩1年半，下賽季約2570萬美元，只有1000萬美元保障。

快艇休賽季積極補強，用鮑威爾（Norman Powell）交易來柯林斯（John Collins），自由市場簽下比爾（Bradley Beal）、洛培茲（Brook Lopez）和保羅（Chris Paul），但比爾受傷賽季報銷，鮑威爾離開後的火力無人能填補，只剩哈登（James Harden）一人孤軍奮戰。

國王後衛艾利斯（Keon Ellis）擁有優秀防守能力，合約剩1年230萬美元，阿米克指出，艾利斯是其他球隊最渴望得到的國王球員。