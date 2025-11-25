NBA／太陽釀茶壺風暴 老闆伊許比亞控訴兩股東敲詐勒索

太陽隊今年開季在不被看好的情況下，仍打出11勝6敗佳績在西區排名第6名，球隊小股東與老闆伊許比亞（Mat Ishbia）卻在近期爆發茶壺風暴、對簿公堂，兩名握有少量股權的股東控訴伊許比亞將球隊作為個人提款機，但伊許比亞卻反控兩人不願配合增資只願坐享其成，是敲詐勒索。

太陽今年在上賽季歷經挫敗後，今年休賽季由老闆伊許比亞親自操刀進行陣容重整，將杜蘭特（Kevin Durant）交易出去並買斷比爾（Bradley Beal）合約，僅留下血統純正的布克（Devin Booker）作為核心進行陣容整建，而當時伊許比亞也強調將會更多地介入球隊運營。

不過近期伊許比亞卻遭到兩名握有少量太陽股權的小股東控訴，將球隊視為個人提款機，並讓過去曾經盈利的太陽出現虧損，出面指控伊許比亞有不當行為與管理不善之責，甚至在今年6月的一次增資會議中向小股東施壓並稀釋他們股權。

另外，兩位小股東還指出，伊許比亞在教練和球員合約上的揮霍無度，導致球隊面臨NBA的稅務罰款，還打造了一個更為豪華的休息室來招待客人，而其他股東只能承擔這筆費用，甚至將太陽未來幾年的重要選秀資產交易出去，透支了太陽的未來並且放棄重要的收入機會。

但伊許比亞也在近日反控兩位小股東是披著法律的外衣行敲詐勒索之實，並透過發言人指出，「從一開始伊許比亞就表示會採取不同的做法，與之前的管理方式將會截然不同，他很清楚表達自己將會對太陽和水星進行大量投資，也告訴所有投資者，他們可以選擇跟他一起加碼，也可以售出股份退出，最終這兩人選擇留下來，但他們卻只想白白享受伊許比亞創造的價值，他們只想把球隊拖回原點，並在一份文件中公開承認，投資球隊與球迷是『毫無商業意義』，他們實際上是在提倡忽視球隊。」