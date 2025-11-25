快訊

NBA／活塞末節打擺子驚險退溜馬 13連勝平隊史紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
活塞一哥康寧漢。 美聯社
活塞一哥康寧漢。 美聯社

東區戰績最佳的活塞隊，今天碰開季迄今只拿2勝的溜馬隊卻被嚇出一身汗，兩位數領先在第四節尾聲花光，靠康寧漢（Cade Cunningham）讀秒階段連投帶罰穩住領先，驚險以122：117延續勝場，13連勝也追平隊史紀錄。

活塞隊史曾在1989到90賽季，以及2003到04賽季締造過13連勝佳績，這兩個賽季最終都高捧金盃。今天面對傷兵滿營的溜馬，活塞首節以35：32微幅領先，第二節雖被溜馬羅賓森・厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）連飆兩記三分彈下43：43追平比數，但接續超過兩分鐘溜馬沒再進球，讓活塞以9：0攻勢回到領先。

溜馬第二節進攻仍低迷，6分半奈哈德（Andrew Nembhard）投進外線後，超過5分鐘團隊只靠罰球拿下4分，讓活塞領先到兩位數，半場打完取得71：55優勢，三節結束也握有101：88領先。

溜馬第四節尾聲打出14：2反撲，差距縮小到2分差，不過康寧漢籃下打進，最後12.4秒的2罰1中讓溜馬板凳席嗨翻，上季總冠軍賽傷了右腳阿基里斯腱的當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）樂不可支的畫面都被鏡頭捕捉，但馬瑟倫（Bennedict Mathurin）追平外線失手，7.1秒活塞勒佛特（Caris LeVert）2罰俱中鎖定勝利，最終活塞就以122：117迎接13連勝。

活塞紀錄夜有6人得分兩位數，康寧漢24分、11籃板、6助攻，杜倫（Jalen Duren）17分、12籃板，板凳出發的塞勒佛特19分。

溜馬以席亞康（Pascal Siakam）24分最佳，華克（Jarace Walker）21分。

活塞 溜馬 Cade Cunningham
