快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／莫蘭特、楊恩、小鮑爾誰最有交易價值？ 美媒有相同評價

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊莫蘭特、老鷹楊恩、黃蜂小鮑爾。
灰熊莫蘭特、老鷹楊恩、黃蜂小鮑爾。

NBA賽季如火如荼進行中，目前已開始傳出交易風聲。知名記者史坦（Marc Stein）指出，包含小鮑爾（LaMelo Ball）、楊恩（Trae Young）與莫蘭特（Ja Morant）這3名後衛「在許多球團眼中被歸為同一類」，雖然目前不一定正式開放交易，但業內普遍認為3人很可能在截止日前成為市場話題。然而，他們之間誰的交易價值最高，仍是一大疑問──因為三人皆擁有頂級天賦，同時也各自背負風險或球品爭議。

報導指出，小鮑爾的問題主要集中在出勤率與紀律，身高201公分的他，在進入NBA以來6年內只有3季出賽場數過半，外界也對他多次違規闖紅燈的影片感到疑慮。此外，儘管他具備絕佳傳球視野與切入破壞力，但還是常常因為不佳的投籃選擇受到批評。

亞特蘭大老鷹隊一哥楊恩目前正從膝傷復原中，雖然防守端因身材與專注度問題始終是負擔，但他仍是3人之中最頂尖的傳導者。然而，他的合約狀態可能成為老鷹在交易時遭遇的最大阻礙，因為他最快明年休賽季就能跳脫合約，也因此削減了球團在交易時能換回的資產。

至於莫蘭特，他在健康且專注的狀態下肯定是明星級別的後衛，因此他的問題當然並非出在天賦不足，而是他過往爭議影響評價。今年賽季他的表現遠低於以往，甚至多次被質疑沒有專心投入在場上，本季他的整體爆發力明顯下降，場均灌籃次數從2022-23年的0.9降至本季的0.25，籃下出手比例更幾近腰斬；加上中距離薄弱、三分能力有限，場均得分也從2021-22巔峰賽季27.4，下滑到如今的17.9。

美媒認為，如果不考慮合約因素，楊恩本來應該是交易價值最高的球員，然而。在現實市場中，各種身體狀態、職業紀律與形象疑慮，都使得楊恩與小鮑爾、莫蘭特成為「高天花板、高風險」的後衛。究竟誰能從交易市場獲得最大利益，最終決定權或許不在球員本身，而是球團總管操作的智慧。

楊恩 莫蘭特 小鮑爾
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

相關新聞

NBA／活塞末節打擺子驚險退溜馬 13連勝平隊史紀錄

東區戰績最佳的活塞隊，今天碰開季迄今只拿2勝的溜馬隊卻被嚇出一身汗，兩位數領先在第四節尾聲花光，靠康寧漢（Cade Cu...

NBA／「英雄哥」赫洛歸隊首戰就建功 關鍵拋投助熱火收5連勝

近期4連勝的熱火今天在主場迎戰來訪的獨行俠，在前三節一度雙位數領先的情況下，卻險些在第四節遭到翻盤，所幸今天歸隊的赫洛（...

NBA／莫蘭特、楊恩、小鮑爾誰最有交易價值？ 美媒有相同評價

NBA賽季如火如荼進行中，目前已開始傳出交易風聲。知名記者史坦（Marc Stein）指出，包含小鮑爾（LaMelo Ball）、楊恩（Trae Young）與莫蘭特（Ja Morant）這3名後衛「在許多球團眼中被歸為同一類」，雖然目前不一定正式開放交易，但業內普遍認為3人很可能在截止日前成為市場話題。然而，他們之間誰的交易價值最高，仍是一大疑問──因為三人皆擁有頂級天賦，同時也各自背負風險或球品爭議。

NBA／柯瑞分手UA有原因 沒簽下WNBA球星克拉克成痛點

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前宣布和Under Armour「分手」，雙分結束長達13年的合作關係...

NBA／高齡、高薪成最大阻力 健康的AD交易價值仍有限

雖然前老闆庫班（Mark Cuban）近日強調達拉斯獨行俠「不會交易戴維斯（Anthony Davis），因為我們想贏球」，但多方消息指出，無論是球隊現任代理總管，或未來正式上任的新管理層，都可能在交易大限前評估AD的市場。然而，美媒分析，即便戴維斯回歸健康狀態，聯盟對他的實際需求恐怕依舊相當有限。

NBA／金塊擒灰熊 約柯奇本季第10度大三元距大O剩7場

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰灰熊隊再度完成「大三元」，助隊以125：115打下客場勝利，生涯累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。