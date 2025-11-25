NBA／莫蘭特、楊恩、小鮑爾誰最有交易價值？ 美媒有相同評價

NBA賽季如火如荼進行中，目前已開始傳出交易風聲。知名記者史坦（Marc Stein）指出，包含小鮑爾（LaMelo Ball）、楊恩（Trae Young）與莫蘭特（Ja Morant）這3名後衛「在許多球團眼中被歸為同一類」，雖然目前不一定正式開放交易，但業內普遍認為3人很可能在截止日前成為市場話題。然而，他們之間誰的交易價值最高，仍是一大疑問──因為三人皆擁有頂級天賦，同時也各自背負風險或球品爭議。

報導指出，小鮑爾的問題主要集中在出勤率與紀律，身高201公分的他，在進入NBA以來6年內只有3季出賽場數過半，外界也對他多次違規闖紅燈的影片感到疑慮。此外，儘管他具備絕佳傳球視野與切入破壞力，但還是常常因為不佳的投籃選擇受到批評。

亞特蘭大老鷹隊一哥楊恩目前正從膝傷復原中，雖然防守端因身材與專注度問題始終是負擔，但他仍是3人之中最頂尖的傳導者。然而，他的合約狀態可能成為老鷹在交易時遭遇的最大阻礙，因為他最快明年休賽季就能跳脫合約，也因此削減了球團在交易時能換回的資產。

至於莫蘭特，他在健康且專注的狀態下肯定是明星級別的後衛，因此他的問題當然並非出在天賦不足，而是他過往爭議影響評價。今年賽季他的表現遠低於以往，甚至多次被質疑沒有專心投入在場上，本季他的整體爆發力明顯下降，場均灌籃次數從2022-23年的0.9降至本季的0.25，籃下出手比例更幾近腰斬；加上中距離薄弱、三分能力有限，場均得分也從2021-22巔峰賽季27.4，下滑到如今的17.9。

美媒認為，如果不考慮合約因素，楊恩本來應該是交易價值最高的球員，然而。在現實市場中，各種身體狀態、職業紀律與形象疑慮，都使得楊恩與小鮑爾、莫蘭特成為「高天花板、高風險」的後衛。究竟誰能從交易市場獲得最大利益，最終決定權或許不在球員本身，而是球團總管操作的智慧。