NBA／艾頓因膝傷明對快艇缺陣 湖人裁克洛科、簽「古典內線」

湖人隊昨天擊敗爵士隊奪4連勝，但當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）確定因右膝挫傷，缺席明天對快艇隊的比賽，湖人今天正式簽「古典內線」提姆（Drew Timme）。

艾頓昨天只打13分鐘，拿下2分3籃板後，就沒有上場。本季艾頓出賽15場，平均上場29.2分鐘能拿下15.5分8.4籃板，投籃命中率69.6%創生涯新高。

湖人今天也做出球員名單異動，裁掉今年只出賽2場的25歲中鋒克洛科（Christian Koloko），將雙向合約名額交給「古典內線」提姆。

現年25歲的提姆擁有出色低位單打能力，在大學賽場極具統治力，因傳統打法和復古外型，被部分球迷稱為「古典內線」。不過缺乏防守橫移腳步，投射能力也普通，因此在選秀大會落選。上季曾代表籃網隊出戰9場，平均得到12.1分7.2籃板2.2助攻，三分命中率25.7%。

提姆本季轉戰發展聯盟南灣湖人隊，憑藉場均30分7籃板4.7助攻，榮獲上周發展聯盟最佳球員。

快艇擁有兩位經驗豐富的長人祖巴茲（Ivica Zubac）和洛培茲（Brook Lopez），少了艾頓，湖人禁區可能有不小的壓力。