NBA／拓荒者主帥畢拉普斯涉賭局不認罪 出庭只回答「是、否」

NBA波特蘭拓荒者隊總教練、名人堂成員畢拉普斯（Chauncey Billups）因涉嫌參與「操縱黑幫撲克賭局」一案，今天（25日）在紐約布魯克林的聯邦法院出庭，他對洗錢共謀與電信詐欺共謀這兩項最高可判處20年徒刑的重罪皆做出無罪答辯，下次出庭預計會在明年3月4日。

美國檢方指出，畢拉普斯涉入一項由黑幫人士操控的非法撲克賭局，據稱該賭局在曼哈頓、拉斯維加斯、邁阿密與漢普頓等地運作，至少從2019年起透過改裝洗牌機、暗藏攝影機、特殊墨鏡與內建X光設備的牌桌等手法詐取受害者，總額約達700萬美元（約新台幣2億1995萬元）。更多被告則面臨經營非法賭博、搶劫共謀與恐嚇共謀等罪名。

畢拉普斯在庭上僅以「是、否」回應法官問題，由律師穆可錫（Marc Mukasey）代為提出無罪答辯。另一名律師先前更為他辯稱：「若要相信畢拉普斯涉案，就等於相信他願意冒著摧毀名人堂生涯、名譽與自由的風險。」

畢拉普斯在第一次出庭後以在科羅拉多州的房產作為擔保，獲准以500萬美元（約新台幣1億5710萬元）交保，但限制甚多，包含不得賭博、不可與其他被告及受害者接觸、交出護照，且行動範圍僅限部分州區。

畢拉普斯被檢方指稱是撲克賭局的「招牌」，能吸引富有玩家上門，他還在2020年10月操縱完一場賭局後入帳5萬美元。此外，檢方也指出，賭局營運者必須將部分所得上繳甘比諾、熱那維斯與博納諾等黑幫家族，以換取保護與暴力威脅支持。

這樁案件牽涉超過30名被告，另一名前NBA球員兼助理教練瓊斯（Damon Jones）也被控涉入其中，另有一項讓賭徒利用球員內線資訊下注的計畫，也牽連到邁阿密熱火隊後衛洛齊爾（Terry Rozier）。

畢拉普斯於2023年入選奈史密斯籃球名人堂，NBA生涯17年，曾以「關鍵先生」著稱，並在2004年率底特律活塞奪冠、拿下總冠軍賽MVP。他於2021年接任拓荒者主帥，今年稍早才與球隊完成續約，但在遭到逮捕後立即被球隊停職，由助理教練、前NBA球員史普利特（Tiago Splitter）暫代指揮。