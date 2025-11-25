快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前宣布和Under Armour「分手」，雙分結束長達13年的合作關係，如今傳出WNBA球星克拉克（Caitlin Clark）是柯瑞決定和UA分道揚鑣的關鍵人物。

柯瑞和UA結束合作，「Curry Brand」將獨立運作，外界普遍認為是商業考量，不過彭博社（Bloomberg）報導指出，柯瑞對UA隊品牌投入不足感到失望。

克拉克。 美聯社
克拉克。 美聯社

其中一個「痛點」就是對於女籃指標球星克拉克的投入，柯瑞十分希望克拉克加入Curry Brand，但UA的報價不及競爭者Nike。最終克拉克和Nike簽下歷史級的8年2800萬美元簽名球鞋合約，UA提出的4年1600萬美元、Adidas的4年600萬美元合約都沒獲得青睞。

UA對克拉克的方案和Nike有巨大差距，讓長期投入女籃、注重男女平等的柯瑞感到沮喪。

儘管確定結束合作，UA明年2月仍預計發行Curry 13；柯瑞則是成為代言自由市場「大物」，包括Nike、Adidas和Puma預期都會對柯瑞有興趣。柯瑞已經可嘗試各款式、各廠牌球鞋，先前穿上「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）鞋款就成話題。

Stephen Curry 勇士
NBA／「嘴綠」右腳受傷 確定缺席勇士對爵士之戰

金州勇士隊近況低迷，苦吞3連敗，今天稍晚他們將在主場迎戰西區後段班的猶他爵士。不過，賽前傳出，老將格林（Draymond Green）因為右腳傷勢確定缺陣。

NBA／拓荒者主帥畢拉普斯涉賭局不認罪 出庭只回答「是、否」

NBA波特蘭拓荒者隊總教練、名人堂成員畢拉普斯（Chauncey Billups）因涉嫌參與「操縱黑幫撲克賭局」一案，今天（25日）在紐約布魯克林的聯邦法院出庭，他對洗錢共謀與電信詐欺共謀這兩項最高可判處20年徒刑的重罪皆做出無罪答辯，下次出庭預計會在明年3月4日。

NBA／涉非法撲克賭局 拓荒者主帥畢拉普斯將出庭答辯

美國職籃NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控與黑手黨共謀，涉嫌操縱非法撲克牌賭局，預...

NBA／金塊開季16戰12勝居西區第3 約柯奇示警：我們其實沒那麼強

丹佛金塊昨天不敵沙加緬度國王，讓對手結束8連敗，加上湖人今天贏球，只能讓出西區第2名席次。 金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在該場比賽依舊展現MVP等級戰力，狂砍44分、13籃板和

NBA／「皇子」遭下放！G聯盟首秀砍15分 布朗尼：努力提升自己

湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）在新賽季表現平平，發揮空間不多的他，近期遭到球團下放至G聯盟的南灣湖人隊。對於此次下放，布朗尼本人則持樂觀

