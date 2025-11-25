快訊

NBA／「嘴綠」右腳受傷 確定缺席勇士對爵士之戰

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊老將格林（Draymond Green）。 路透社
金州勇士隊近況低迷，苦吞3連敗，今天稍晚他們將在主場迎戰西區後段班的猶他爵士。不過，賽前傳出，「嘴綠」格林Draymond Green）因為右腳傷勢確定缺陣。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，原本仍被列為「出戰成疑」的格林，最終卻認為「無法上場」。他在前一場對上波特蘭拓荒者的比賽中，一次爭搶地板球時被克林根（Donovan Clingan）壓到右腳，因而造成拉傷，而勇士最終以123比127吞敗。

即便隨著年齡漸長，體能或許有所下滑，但效力NBA第14年的嘴綠仍是勇士重要的攻守支柱。本季至今他出賽16場，平均繳出8.1分5.8籃板5.8助攻，投籃命中率38.8％、三分命中率35.7％。所幸這次傷勢並非太嚴重，外界預期他不久後就能歸隊。

