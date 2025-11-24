NBA／涉非法撲克賭局 拓荒者主帥畢拉普斯將出庭答辯
美國職籃NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控與黑手黨共謀，涉嫌操縱非法撲克牌賭局，預定今天在紐約市布魯克林聯邦法院出庭答辯。
畢拉普斯仍是拓荒者總教練，目前已被停職，他球員生涯曾效力底特律活塞助隊奪冠，是當年「活塞五虎」之一，被稱為「關鍵先生」（Mr. Big Shot），並在退休後入選NBA名人堂。
今年10月，畢拉普斯因涉嫌參與非法賭博被捕。他被控操縱非法撲克牌局，而且黑手黨犯罪家族涉及其中。
調查人員指出，像畢拉普斯這樣的前運動明星被用來吸引毫無戒心的玩家參與賭局，這些遊戲透過被動手腳的洗牌機、隱藏攝影機，甚至能看穿牌面的X光賭桌進行作弊。
這起涉及非法撲克賭局的案件共有31名被告，畢拉普斯被控共謀電信詐欺與共謀洗錢，他的律師已否認其當事人從事任何不法行為。
畢拉普斯與其餘被告預計今天在布魯克林聯邦法院出庭接受訊問。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，預計畢拉普斯將提出無罪答辯。
