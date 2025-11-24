NBA／金塊開季16戰12勝居西區第3 約柯奇示警：我們其實沒那麼強

丹佛金塊昨天不敵沙加緬度國王，讓對手結束8連敗，加上湖人今天贏球，只能讓出西區第2名席次。

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在該場比賽依舊展現MVP等級戰力，狂砍44分、13籃板和7助攻，儘管如此，金塊團隊仍難以壓制國王的攻勢，賽後約柯奇更直言球隊表現並不理想。

約柯奇表示，這場比賽對金塊而言非常艱難，他也自責上半場錯失不少該進的上籃，也發生太多失誤，整體節奏明顯慢於國王一步。他形容：「我們有很多問題，尤其是我，上半場錯失了很多球、也有失誤。我們打得很慢、總是慢一步。」

RUSS, JOKER DUEL DOWN THE STRETCH 🚨



Nikola Jokić drops 20 in the 4Q and 44 in the game... but Russell Westbrook's 15 4Q points lift the Kings in Denver! pic.twitter.com/svlVi97d32 — NBA (@NBA) 2025年11月23日

國王在第三節大舉提高比賽節奏，頻頻攻擊禁區，這正是金塊近期的防守弱點。約柯奇指出：「他們就是一直往禁區殺，我們在這方面本來就不好。他們持續攻擊，我們的協防又不到位，始終比他們慢半拍。」

上季效力金塊的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）此役面對「拋棄他」的前東家表現相當積極，全場攻下21分、11助攻，完成雙十數據，成為國王取勝的重要因素。

儘管金塊戰績仍居聯盟前段班，看似相當亮眼，約柯奇卻提出警訊，直言球隊沒有像12勝4敗這樣的勝率數字所呈現得那麼好。他說：「12勝4敗不是我們真正的樣子，我不覺得我們有那麼強。如果我們真的想做點真正的大事，我們需要變得更好。」

Nikola Jokic over his last 8 games:



44 PTS - 13 REB - 7 AST

34 PTS - 10 REB - 9 AST

28 PTS - 11 REB - 12 AST

36 PTS - 18 REB - 13 AST

27 PTS - 12 REB - 11 AST

55 PTS - 12 REB - 78% FG

35 PTS - 15 REB - 84% FG

32 PTS - 14 REB - 14 AST



(Via @realapp ) pic.twitter.com/g0hxLsxO50 — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年11月23日