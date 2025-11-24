NBA／太陽「爆米花小孩」萌樣爆紅 球團招待看球加送VIP禮遇

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「爆米花小孩（Popcorn Kid）」史特林一夕爆紅。圖截自X
若這一周有滑過社群平台，你大概已經看過他！一個在鳳凰城太陽比賽中被鏡頭捕捉、眼睛睜得大大的萌小孩。他正是11月13日太陽以133比98大勝溜馬之戰中一夕爆紅的「爆米花小孩（Popcorn Kid）」。

這這位小小粉絲名叫史特林（Sterling），當天與爸爸克里斯托夫（Christopher）一同到場觀賽。他大概是全場年紀最小的太陽迷，也是最無心卻最成功的幸運符。當鏡頭剛好拍到他時，他正埋頭猛吃爆米花，完全不知道自己已經瞬間爆紅，純真模樣擄獲許多人的心。

爆紅之後，史特林與爸爸再度受邀回到主場看球，還是坐在場邊席，甚至完成人生第一次專訪。

當亞利桑那電視台問他是否知道自己爆紅了，他羞怯地回答：「我在吃爆米花啦！」接著被問到還想不想吃，他誠實地說：「我吃很多了！」

史特林的父親回想兒子爆紅瞬間仍覺得不可思議：「我們看完比賽就去度假，回程路上開始一直收到訊息，我甚至沒有社群帳號，我老婆還特地申請了TikTok，只為了看影片。大家都在問：『那是你們吧？那是史特林啊！』真的又興奮又驚訝。」

太陽隊可說是給足這位「小網紅」面子，不但讓全家免費入場，還提供VIP待遇、球員區近距離體驗、場邊席、甚至送上一件布克（Devin Booker）球衣。

當史特林第2次回到場館時，他又是抱著一桶比頭還大的爆米花，還配上一杯可樂。當他看到自己再次出現在大螢幕時，小聲說了句：「是我啦！」，最後還對著鏡頭帥氣眨眼，引爆全場尖叫。

太陽隊更貼心地送給該區所有球迷「爆米花券」，只因為大家願意被史特林灑到爆米花也不生氣。

「爆米花小孩」外號幾乎是在影片曝光後瞬間誕生的。當時他整顆頭幾乎埋進爆米花桶裡，爸爸多次提醒，他才抬頭一秒。鏡頭給到他的一瞬間，他露出燦笑、開心揮手，瞬間融化網友，累積超過5000萬瀏覽。

除了專屬球衣、場邊體驗，史特林他還與球員一同站在場上聽國歌，成為球迷間最受歡迎的小明星。史特林的魅力不只感動球迷，也讓太陽隊感受到這名小小粉絲帶來的能量。

他的父親更向球隊和球迷致謝：「謝謝大家的包容。如果你被我們灑到爆米花，謝謝你沒有因此生氣。」

如今，這位「爆米花小孩」已成太陽的幸運象徵，與球隊的連勝一起成為本季最暖心的故事。

有時候，球迷的真情，比賽本身同樣精彩。

