NBA／「皇子」遭下放！G聯盟首秀砍15分 布朗尼：努力提升自己

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼。 美聯社
湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）在新賽季表現平平，發揮空間不多的他，近期遭到球團下放至G聯盟的南灣湖人隊。對於此次下放，布朗尼本人則持樂觀態度，他認為獲得更多機會去提升自己也不失為一件好事。

由於先前湖人另一名替補控衛文森（Gabe Vincent）因腳踝受傷缺陣，讓布朗尼獲得上場機會，雖然打的時間不多，但他仍贏得了湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的稱讚，他認為布朗尼的防守強度很高，尤其是在對持球人的壓迫。

不過，由於近期文森的歸來，使得布朗尼的發揮空間進一步被壓縮，這讓球隊決定將他下放至G聯盟的南灣湖人隊進行磨練。

在被下放後，布朗尼在球場的角色將從原本的大鎖，轉變為一名可以組織、進攻的雙能衛，對他來說，他將獲得更多的機會去磨練自己的持球和進攻技術。

「發展聯盟的目的是培養球員。所以我抱著開放的心態來到這裡。我不會抱著被下放到低級別聯賽的消極心態，」布朗尼在南灣隊週六獲勝賽後時說道：「我只是來到這裡，努力在每場比賽、每一次攻防中都提升自己。我可以充分利用這個機會，所以我會繼續這樣做。」

這是布朗尼本季首次代表南灣湖人隊出戰，在31分鐘多的時間裡，他得到15分、4個籃板、8次助攻、3次抄截和1次阻攻。他的投籃命中率為10投5中，三分球5投2中，罰球3罰2中，幫助球隊最終以115：95擊敗聖塔克魯茲勇士隊。

LeBron James Bronny James 南灣湖人
