NBA／關鍵時刻發揮大鎖影響力 SGA堂弟：我只是憑感覺在打球

多位主力缺陣的老鷹今日對上同樣有球星缺陣的黃蜂，靠著老鷹新同學亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）在關鍵時刻展現「大鎖」級的防守功夫，幫助球隊守住領先優勢，終場以113：110擊敗對手，拿下2連勝。

在比賽剩下1分多鐘時時，老鷹仍落後1分，亞歷山大-華克先是透過突破上籃得手，幫助球隊反超比數。此後，比賽關鍵在於執行力。老鷹隊雖然投籃不中，但也迫使黃蜂隊投籃失準，從而保持領先。而在比賽結束還剩11秒時，老鷹領先2分，黃蜂有機會扳平比數甚至反超，在最關鍵的一次進攻中，黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）用一記轉身突破到籃下，但被亞歷山大-華克及時趕到將球斷下，澆熄黃蜂最後的反撲機會。

賽後，回顧這精采的一刻，亞歷山大-華克謙虛表示：「我只是憑感覺在打球，我知道比賽初期我有幾次搶斷遭判犯規，我當時有點相信自己的判斷，」他接著提到：「當時我堅持了自己的打法，這是出於本能，也是在閱讀比賽。」

NAW with the CLEAN strip to secure the win for the Hawks 🔒 pic.twitter.com/zXrlHsBvQu — NBA (@NBA) 2025年11月24日

老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）也在賽後稱讚起隊友的好表現，「我們隊上有一些頂尖的防守球員，」他說：「丹尼爾斯（Dyson Daniels）和亞歷山大-華克是防守端的中流砥柱。亞歷山大-華克在最後時刻完成了一次關鍵防守。想要在他單防的情況下得分非常困難。那次防守非常關鍵。」

這場比賽勝利對於老鷹來說至關重要，目前主戰球星包含楊恩（Trae Young）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）皆因傷持續休戰，但靠著流暢的團隊進攻，他們仍然可以打出一定程度的競爭力。特別在本場比賽，他們的團隊助攻數高達到30次以上。

Weekend SWEEP 🧹🧹 pic.twitter.com/NpxkcxkNKV — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2025年11月24日

亞歷山大-華克總結：「我們互相激勵，看到每個人都能做出貢獻，感覺很棒，也很有趣。看到隊友們取得成功，我自己也取得成功，這說明我們可以一起贏球，不必糾結於『我擁有多少』的這種心態讓人感到安心，也讓我們彼此更加信任。」

亞歷山大-華克是雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的堂弟，他上賽季效力於灰狼，本賽季則來到老鷹，並在楊恩缺戰期間，扛起球隊在進攻和組織方面的重任。

「SGA」亞歷山大（右）和亞歷山大-華克（左）。 美聯社