NBA／「英雄歸來！」 熱火赫洛預計下一戰對獨行俠復出

熱火當家砍分手「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）休賽季接受左腳手術，先前一路高掛免戰牌至今，不過熱火戰績卻絲毫不受影響，反而還爬上東區第4。好消息是，今根據《ESPN》報導指出，赫洛將在下一戰對獨行俠的比賽回歸。

赫洛在上賽季左腳飽受傷病困擾，之後又在休賽季訓練中扭傷腳踝，今年9月底他接受左腳手術，因而缺席開季後的數場比賽。今日，根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息透露，赫洛預計會在明日對獨行俠的比賽中復出，這將是他本季首戰。

Miami Heat All-Star Tyler Herro plans to make his season debut on Monday against the Dallas Mavericks at home, barring setback, sources tell ESPN. Herro underwent ankle surgery in late September and now returns to a Heat team that improved to 11-6 after its fourth straight win. pic.twitter.com/PQ8Ww3vkgo — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年11月24日

而在赫洛缺陣期間，球隊得分重任由新成員鮑威爾（Norman Powell）領銜，他場均可交出24.9分。此外，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）則有場均16.4分進帳、阿德巴約（Bam Adebayo）也可交出19.7分。

上賽季場均可以攻下23.9分的赫洛，是球隊的頭號得分砍將，另外還可抓下5.2籃板、送出5.5助攻。在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）離隊前往勇士後，他扛下球隊一哥重任，並率隊挺進季後賽首輪，但不敵騎士淘汰出局。

相較上賽季，熱火的團隊進攻火力得到進一步提升，主打切傳體系的他們，本季場均可攻下124.8分，位居全聯盟第一。在赫洛回歸後，他們在進攻端勢必會繳出更為兇猛的表現。

TYLER HERRO COMES UP BIG WITH THE SEASON ON THE LINE 🔥



30 PTS

8 REB

7 AST

5 3PM@MiamiHEAT earn the #8 seed and will play the Cavs in Round 1! pic.twitter.com/3dtYVBBJlz — NBA (@NBA) 2025年4月19日