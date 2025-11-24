NBA／「英雄歸來！」 熱火赫洛預計下一戰對獨行俠復出
熱火當家砍分手「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）休賽季接受左腳手術，先前一路高掛免戰牌至今，不過熱火戰績卻絲毫不受影響，反而還爬上東區第4。好消息是，今根據《ESPN》報導指出，赫洛將在下一戰對獨行俠的比賽回歸。
赫洛在上賽季左腳飽受傷病困擾，之後又在休賽季訓練中扭傷腳踝，今年9月底他接受左腳手術，因而缺席開季後的數場比賽。今日，根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息透露，赫洛預計會在明日對獨行俠的比賽中復出，這將是他本季首戰。
而在赫洛缺陣期間，球隊得分重任由新成員鮑威爾（Norman Powell）領銜，他場均可交出24.9分。此外，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）則有場均16.4分進帳、阿德巴約（Bam Adebayo）也可交出19.7分。
上賽季場均可以攻下23.9分的赫洛，是球隊的頭號得分砍將，另外還可抓下5.2籃板、送出5.5助攻。在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）離隊前往勇士後，他扛下球隊一哥重任，並率隊挺進季後賽首輪，但不敵騎士淘汰出局。
相較上賽季，熱火的團隊進攻火力得到進一步提升，主打切傳體系的他們，本季場均可攻下124.8分，位居全聯盟第一。在赫洛回歸後，他們在進攻端勢必會繳出更為兇猛的表現。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言