NBA／唐西奇神勇開季創史上首見紀錄 坦言4天連休打亂節奏

外界原以為詹姆斯（LeBron James）回歸後會稀釋唐西奇（Luka Doncic）的進攻火力，但結果卻完全相反。詹皇迎來本季第2戰、也是首場客場比賽，穩定繳出17分8助攻6籃板，而唐西奇的火燙表現絲毫未受影響。他延續開季至今的高檔火力，再砍下33分11籃板8助攻3抄截，帶領湖人以108比106驚險擊敗爵士。

唐西奇在最近8場比賽中已有5場至少完成雙十表現，此役他更寫下了一項NBA史上從未出現過的紀錄。根據官方統計顯示，唐西奇成為史上第一位在開季前12場比賽累積超過400分與100次助攻的球員。截至今日，他已經拿到414分和107次助攻及。

Luka Dončić stuffed the stat sheet once again in the Lakers' 4th straight victory!



🪄 33 PTS

🪄 11 REB

🪄 8 AST

🪄 3 STL

🪄 3 3PM pic.twitter.com/gNcukjpmK8 — NBA (@NBA) 2025年11月24日

值得一提的是，這反而是湖人與唐西奇本季進攻最掙扎的比賽之一。湖人全隊命中率僅44%（86投38中），三分球更只有慘淡的26%（38投10中）。唐西奇個人24投10中、三分球12投3中、罰球12罰10中，甚至在最後關頭錯失一罰。

賽後被問到這次「驚險罰球」，唐西奇淡然回應：「我不擔心，我們還是找到贏球的方法。」

湖人這場比賽迎來完整陣容，包含詹姆斯與文森（Gabe Vincent）都已回歸；不過，中鋒艾頓（Deandre Ayton）卻因膝部挫傷被迫提前退場，讓球隊下半場比賽增添變數。

湖人前一次擊敗爵士後擁有4天休息，但唐西奇坦承休太久反而讓他失去比賽節奏。

「我的腿很痠痛，完全沒有節奏。」唐西奇說。他在休賽季專注身體改造、幾乎不碰球，如今4天的休息空檔卻破壞了他建立已久的例行賽節奏。

Luka Dončić in 12 games played this season:



414 PTS | 107 AST



He's the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY to have 400+ PTS and 100+ AST through 12 games 🤯 https://t.co/2DtiEFkRJv pic.twitter.com/7GjodXCyG1 — NBA (@NBA) 2025年11月24日

至於外界先前擔心詹姆斯回歸會壓縮里夫斯（Austin Reaves）上場時間，或影響唐西奇的後場搭檔人手問題，但目前看來完全沒有發生。兩名年輕主力的出場時間照舊，而詹姆斯持續以高效率方式融入體系。

唐西奇最後罰球失手、全隊手感低迷，也讓外界提醒，湖人若想繼續在西區維持競爭力，不能只依靠唐西奇的神級表現，仍需盡快找回全隊進攻節奏。