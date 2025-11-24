NBA／「失敗是成功之母！」 基德認為獨行俠開季慘澹有利佛雷格成長
獨行俠在新賽季開局不利，目前戰績排在西區倒數第3，這對過去在高中、大學階段皆取得成功的新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）來說，或許有點難以適應。然而，主帥基德（Jason Kidd）則持不同看法，他認為從長遠來看，失敗對佛雷格來說或許是一件好事。
基德昨日在對陣灰熊賽前告訴記者：「他被帶入籃球這項運動，與世界上最優秀的球員對抗，代表美國隊出戰。所以他已經見過詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry），這已經是巔峰了，對他來說，身處這樣的環境，這就是籃球的一部份。」
「他做事很簡單高效，『教練，你只要告訴我突破，我就會突破。』他才18歲，打球的方式也很正確。其他人希望他多投籃，但我認為這不符合他的性格，幫助球隊贏球才應該是他追求的目標。」基德補充。
目前獨行俠戰績為5勝12敗，對於陣中有多位球星的他們來說，顯然打得差強人意。獨行俠當然希望扭轉頹勢，但基德認為，無論本賽季球隊能否實現這一目標，佛雷格都將從中受益。當然，球隊的長遠目標是贏得總冠軍。不過，在職業生涯早期遭遇一些逆境，或許會在未來幫助弗雷格成長為一名成熟的頂尖球星。
基德最後強調：「因為他還要在這個聯盟待很長一段時間。我不知道他未來是否能成為常勝軍，保持不敗，但他明白失敗也可以轉化為動力，這個年輕人每次上場都能做到這一點。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言