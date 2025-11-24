NBA／「失敗是成功之母！」 基德認為獨行俠開季慘澹有利佛雷格成長

獨行俠在新賽季開局不利，目前戰績排在西區倒數第3，這對過去在高中、大學階段皆取得成功的新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）來說，或許有點難以適應。然而，主帥基德（Jason Kidd）則持不同看法，他認為從長遠來看，失敗對佛雷格來說或許是一件好事。

基德昨日在對陣灰熊賽前告訴記者：「他被帶入籃球這項運動，與世界上最優秀的球員對抗，代表美國隊出戰。所以他已經見過詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry），這已經是巔峰了，對他來說，身處這樣的環境，這就是籃球的一部份。」

Duke has made direct contact to 2025 5⭐️ Cooper Flagg (@Cooper_Flagg)‼️ pic.twitter.com/WdmR6uVQhJ — Blue Devils (@BlueDevils) 2023年6月16日

「他做事很簡單高效，『教練，你只要告訴我突破，我就會突破。』他才18歲，打球的方式也很正確。其他人希望他多投籃，但我認為這不符合他的性格，幫助球隊贏球才應該是他追求的目標。」基德補充。

目前獨行俠戰績為5勝12敗，對於陣中有多位球星的他們來說，顯然打得差強人意。獨行俠當然希望扭轉頹勢，但基德認為，無論本賽季球隊能否實現這一目標，佛雷格都將從中受益。當然，球隊的長遠目標是贏得總冠軍。不過，在職業生涯早期遭遇一些逆境，或許會在未來幫助弗雷格成長為一名成熟的頂尖球星。

基德最後強調：「因為他還要在這個聯盟待很長一段時間。我不知道他未來是否能成為常勝軍，保持不敗，但他明白失敗也可以轉化為動力，這個年輕人每次上場都能做到這一點。」

Jason Kidd thinks Cooper Flagg dealing with losing adversity early in his career can benefit him in the long run.



"This is the most he's lost. How's he handling it? Because again, he's gonna be in this league for a long, long time... Just understanding that losing is something… — Joey Mistretta (@JoeyMistretta_) 2025年11月23日

Dear Lord Cooper Flagg



Wonder what this man will look like in 5 years when he’s 23



pic.twitter.com/IrdJzPYTIX — Hoop Herald (@TheHoopHerald) 2025年11月23日