NBA／SGA轟37分助雷霆甜蜜復仇 史上第5隊開季17勝1敗

奧克拉荷馬雷霆以衛冕者之姿輕取波特蘭拓荒者，戰績17勝1敗高居全聯盟之首，MVP球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下37分之餘，全隊也報了本季唯一敗給拓荒者之仇。

主場迎敵的雷霆今天以122比95痛宰拓荒者，將連勝紀錄推進至9場。雷霆今年例行賽至今唯一的一敗就是輸在拓荒者手上，拓荒者曾在11月5日以121比119爆冷贏球。

亞歷山大全場18投13中展現驚人效率，包含三分球3投2中，罰球9次全拿，同時還貢獻7次助攻、5個籃板與2次抄截。

Shai Gilgeous-Alexander moves closer to Wilt Chamberlain 👀



37 PTS | 5 REB | 7 AST | 2 STL



That's 90 straight games with 20+ PTS, three away from passing Wilt (92) for the second-longest streak in NBA history! pic.twitter.com/col9eudhIv — NBA (@NBA) 2025年11月24日

根據統計，這是亞歷山大連續90場至少拿下20分，逼近張伯倫（Wilt Chamberlain）在1963-64年賽季創下的92場史上第2長紀錄；張伯倫在1961到1963年期間曾連續126場至少拿到20分，至今仍是無人能及。

隊友米契爾（Ajay Mitchell）表示，「他（亞歷山大）是個殺手，我們都知道」，「看他進入那種掌握比賽的狀態，向來都是享受。」

雷霆此役獲勝後，成為過去30年來，第5支在開季拿下17勝1負的隊伍，先前4隊分別是上個賽季的克里夫蘭騎士、2015年的金州勇士，2002年的達拉斯獨行俠與1996年的芝加哥公牛。不過其中僅有96年公牛最後能夠順利奪冠。

替補上陣的米契爾，此戰8投全中獨拿20分，賽後他表示：「我們開季打得不錯，而且一直保持著這種氣勢。」

雷霆禁區猛將哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）搶下14個籃板送出3次阻攻；雷霆團隊命中率達到52.9%，更以超過4成命中率轟進15記三分球，攻守兩端無懈可擊。目前雷霆主場開季依然保持不敗，戰績提升至7勝0負。

9 STRAIGHT WINS FOR THE THUNDER!



OKC is 17-1 to start the season 👀 pic.twitter.com/c9WJ7qhh10 — NBA (@NBA) 2025年11月24日