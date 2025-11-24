快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

NBA／SGA轟37分助雷霆甜蜜復仇 史上第5隊開季17勝1敗

中央社／ 綜合外電報導
亞歷山大(右)達成連續90場破20分的紀錄。 美聯社
亞歷山大(右)達成連續90場破20分的紀錄。 美聯社

奧克拉荷馬雷霆以衛冕者之姿輕取波特蘭拓荒者，戰績17勝1敗高居全聯盟之首，MVP球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下37分之餘，全隊也報了本季唯一敗給拓荒者之仇。

主場迎敵的雷霆今天以122比95痛宰拓荒者，將連勝紀錄推進至9場。雷霆今年例行賽至今唯一的一敗就是輸在拓荒者手上，拓荒者曾在11月5日以121比119爆冷贏球。

亞歷山大全場18投13中展現驚人效率，包含三分球3投2中，罰球9次全拿，同時還貢獻7次助攻、5個籃板與2次抄截。

根據統計，這是亞歷山大連續90場至少拿下20分，逼近張伯倫（Wilt Chamberlain）在1963-64年賽季創下的92場史上第2長紀錄；張伯倫在1961到1963年期間曾連續126場至少拿到20分，至今仍是無人能及。

隊友米契爾（Ajay Mitchell）表示，「他（亞歷山大）是個殺手，我們都知道」，「看他進入那種掌握比賽的狀態，向來都是享受。」

雷霆此役獲勝後，成為過去30年來，第5支在開季拿下17勝1負的隊伍，先前4隊分別是上個賽季的克里夫蘭騎士、2015年的金州勇士，2002年的達拉斯獨行俠與1996年的芝加哥公牛。不過其中僅有96年公牛最後能夠順利奪冠。

替補上陣的米契爾，此戰8投全中獨拿20分，賽後他表示：「我們開季打得不錯，而且一直保持著這種氣勢。」

雷霆禁區猛將哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）搶下14個籃板送出3次阻攻；雷霆團隊命中率達到52.9%，更以超過4成命中率轟進15記三分球，攻守兩端無懈可擊。目前雷霆主場開季依然保持不敗，戰績提升至7勝0負。

延伸閱讀

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝唐西奇拿33分

NBA／個人防守效率居湖人前段班 唐西奇：溝通變多、專注度更高

NBA／雷霆15勝1敗獨走聯盟 SGA：金塊讓我們變更好的球隊

NBA／唐西奇不想和里夫斯「做朋友」 盛讚詹皇初登場表現棒

相關新聞

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝唐西奇拿33分

湖人隊今天和爵士隊進行五天內的第2度交手，第四節最多領先13分的湖人差點搞砸勝利，不過率爵士反撲的馬卡南（Lauri M...

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，...

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunni

NBA／SGA轟37分助雷霆甜蜜復仇 史上第5隊開季17勝1敗

美國職籃NBA，奧克拉荷馬雷霆以衛冕者之姿輕取波特蘭拓荒者，戰績17勝1敗高居全聯盟之首，最有價值球員（MVP）亞歷山大...

NBA／湖人4天連假忙裡偷閒辦匹克球錦標賽 24歲小將勇奪冠軍

洛杉磯湖人隊在上週三主場對爵士後，直到今天才有安排賽事，球隊也利用這4天左右的長假好好放鬆，舉辦了一場團隊匹克球錦標賽。陣中多位球星都參與了這場賽事，包括詹姆斯（LeBron James）、八村壘（R

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。