NBA／湖人4天連假忙裡偷閒辦匹克球錦標賽 24歲小將勇奪冠軍

洛杉磯湖人隊在上週三主場對爵士後，直到今天才有安排賽事，球隊也利用這4天左右的長假好好放鬆，舉辦了一場團隊匹克球錦標賽。陣中多位球星都參與了這場賽事，包括詹姆斯（LeBron James）、八村壘（Rui Hachimura）、里夫斯（Austin Reaves）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、甚至還有唐西奇（Luka Doncic）。不過最終冠軍得主都不是他們，而是24歲小將拉拉維亞（Jake LaRavia）。

在11月19日湖人以140：126大勝爵士後，他們休息了4天在今日才再度碰頭爵士，最終以108：106驚險在客場拿下勝利。

由於這兩場比賽中間有4天的空閒時間，球團利用這段時間進行訓練，並進行一些場外比賽，湖人在美國時間週五舉辦了一場完整的匹克球錦標賽，最終由拉拉維亞和萊維斯克（Beau Levesque）奪得冠軍，他們決賽的對手則是唐西奇和助理教練亞伯特（Ty Abbott）。

JJ Redick on the Lakers' team-wide pickle ball tournament yesterday: "Unsurprisingly, it was very competitive. A lot of trash talking." pic.twitter.com/Vj7GsyeN5b — Khobi Price (@khobi_price) 2025年11月22日

其中，最引人注目的一組陣容是由詹姆斯、八村壘和助理教練吉恩（Greg St. Jean）所處組成。不過，他們的旅程並沒有持續太久，在第一輪就被里夫斯和范德比爾特淘汰出局。作為參賽者之一，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）昨日在受訪時也分享了他的參賽體驗，他說：「不出所料，比賽競爭非常激烈，垃圾話也很多。」

儘管先前頭牌巨星詹姆斯因傷缺陣多場比賽，直至最近才復出，但靠著其餘兩大球星唐西奇和里夫斯輪番輸出，湖人隊開季到目前為止戰績依然出色，以12勝4敗高居西區第2，僅次於衛冕軍雷霆。

The Lakers had a pickleball tournament won by assistant coach Beau Levesque and Jake LaRavia pic.twitter.com/AeCarKCtUb — Dan Woike (@DanWoikeSports) 2025年11月22日

Luka enjoyed beating his head coach in the Lakers' pickleball tournament. 😂



(via @NBA) pic.twitter.com/6zZIdHT43W — Lakers Nation (@LakersNation) 2025年11月24日