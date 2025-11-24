NBA／「鎖喉」魔術薩格斯引爆衝突 尼克哈特澄清：並非故意

昨日尼克在客場以121：133輸給魔術，當晚最激烈的時刻之一發生在第四節，當時尼克前鋒哈特（Josh Hart）在爭搶球權時，對魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）使出「鎖喉功」，哈特因此被判技術犯規。不過他本人在事後澄清自己並非故意為之，只是在爭球罷了。

尼克在上半場打完原本取得2分領先，但他們在最後兩節表現卻差強人意，但靠著魔術前鋒華格納（Franz Wagner）全場19投13中、轟下兩隊最高37分的助威下，助魔術在下半場要回領先，第四節分差更一度達18分，最終收下比賽勝利。

當日比賽的高潮時刻發生在第四節，當時哈特和薩格斯因爭奪球權而引發衝突，當這兩名球員撲向自由球時，哈特的右臂纏住了薩格斯的脖子，這引起了這位魔術隊後衛的不滿，也隨即激起了奧蘭多主場球迷的歡呼，全場觀眾更高喊：「加油魔術隊！」

「很明顯，我們都在爭搶球。我當時根本沒看他，」哈特在賽後接受《紐約郵報》（New York Post）採訪時澄清：「我當時只盯著籃球，直到裁判把畫面一秒一秒地放慢，我才意識到我打到了他的脖子。那次進攻中，球員們都在飛，手也都在亂飛。」

最後，哈特還表示：「很不幸，我把他撞到了那裡去。但這並非故意。這種事就是這麼發生的，」他一邊說著一邊打了個響指說道：「我想我當時根本來不及反應，在爭搶球時就不小心拽住了他的脖子。」

總計哈特全場得到12分、5籃板和2助攻，並在打了29分鐘後犯滿離場。

