快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

NBA／「鎖喉」魔術薩格斯引爆衝突 尼克哈特澄清：並非故意

聯合新聞網／ 綜合報導
哈特（左）在比賽中意外「鎖喉」薩格斯（右）。 路透社
哈特（左）在比賽中意外「鎖喉」薩格斯（右）。 路透社

昨日尼克在客場以121：133輸給魔術，當晚最激烈的時刻之一發生在第四節，當時尼克前鋒哈特（Josh Hart）在爭搶球權時，對魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）使出「鎖喉功」，哈特因此被判技術犯規。不過他本人在事後澄清自己並非故意為之，只是在爭球罷了。

尼克在上半場打完原本取得2分領先，但他們在最後兩節表現卻差強人意，但靠著魔術前鋒華格納（Franz Wagner）全場19投13中、轟下兩隊最高37分的助威下，助魔術在下半場要回領先，第四節分差更一度達18分，最終收下比賽勝利。

當日比賽的高潮時刻發生在第四節，當時哈特和薩格斯因爭奪球權而引發衝突，當這兩名球員撲向自由球時，哈特的右臂纏住了薩格斯的脖子，這引起了這位魔術隊後衛的不滿，也隨即激起了奧蘭多主場球迷的歡呼，全場觀眾更高喊：「加油魔術隊！」

「很明顯，我們都在爭搶球。我當時根本沒看他，」哈特在賽後接受《紐約郵報》（New York Post）採訪時澄清：「我當時只盯著籃球，直到裁判把畫面一秒一秒地放慢，我才意識到我打到了他的脖子。那次進攻中，球員們都在飛，手也都在亂飛。」

最後，哈特還表示：「很不幸，我把他撞到了那裡去。但這並非故意。這種事就是這麼發生的，」他一邊說著一邊打了個響指說道：「我想我當時根本來不及反應，在爭搶球時就不小心拽住了他的脖子。」

總計哈特全場得到12分、5籃板和2助攻，並在打了29分鐘後犯滿離場。

尼克 魔術

相關新聞

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝唐西奇拿33分

湖人隊今天和爵士隊進行五天內的第2度交手，第四節最多領先13分的湖人差點搞砸勝利，不過率爵士反撲的馬卡南（Lauri M...

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，...

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunni

NBA／SGA轟37分助雷霆甜蜜復仇 史上第5隊開季17勝1敗

美國職籃NBA，奧克拉荷馬雷霆以衛冕者之姿輕取波特蘭拓荒者，戰績17勝1敗高居全聯盟之首，最有價值球員（MVP）亞歷山大...

NBA／湖人4天連假忙裡偷閒辦匹克球錦標賽 24歲小將勇奪冠軍

洛杉磯湖人隊在上週三主場對爵士後，直到今天才有安排賽事，球隊也利用這4天左右的長假好好放鬆，舉辦了一場團隊匹克球錦標賽。陣中多位球星都參與了這場賽事，包括詹姆斯（LeBron James）、八村壘（R

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。