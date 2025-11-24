快訊

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

八點檔「好運來」女演員車禍遭撞飛！傷勢曝光劇組換人演

NBA／布克領軍上演第三節反撲 太陽終結馬刺連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布克帶領太陽收下3連勝。 美聯社
布克帶領太陽收下3連勝。 美聯社

太陽隊今天面對馬刺隊，前9次外線出手全部落空，但在布魯克斯（Dillon Brooks）和布克（Devin Booker）聯手攻下49分下，下半場後來居上，以111：102擊敗馬刺隊，收下3連勝也中斷馬刺的連3勝。

兩隊都有不少傷兵，太陽少了格林（Jalen Green）、艾倫（Grayson Allen）和鄧恩（Ryan Dunn）；馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）和菜鳥哈波（Dylan Harper）也因傷免戰，且左腿受傷的溫班亞瑪至少還會休息再一週。

首節馬刺取得30：25領先，第二節最多握有11分優勢，但太陽第三節在布克11分領軍下打出37：24的單節攻勢，反帶著86：80領先進入決勝節；第四節太陽古德溫（Jordan Goodwin）外線進球助隊擴大領先，最終以9分差終結馬刺3連勝。

布魯克斯和布克今天各有25分和24分，古德溫和格里斯佩（Collin Gillespie）各15分；馬刺以福克斯（De’Aaron Fox）26分最高，瓦賽爾（Devin Vassell）17分，夏帕尼（Julian Champagnie）12分、12籃板。

延伸閱讀

NBA／布魯克斯對裁判爆粗口遭罰百萬 生涯累積罰款破千萬

NBA／太陽「小惡棍」立大功逆轉灰狼！ 布魯克斯：超級驕傲

NBA／柯瑞猛轟49分加關鍵兩罰命中 勇士連兩戰險勝馬刺

NBA／太陽小將正負值+52史上第3 布魯克斯曝灰熊總管曾限制他投籃

相關新聞

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝唐西奇拿33分

湖人隊今天和爵士隊進行五天內的第2度交手，第四節最多領先13分的湖人差點搞砸勝利，不過率爵士反撲的馬卡南（Lauri M...

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，...

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunni

NBA／布克領軍上演第三節反撲 太陽終結馬刺連勝

太陽隊今天面對馬刺隊，前9次外線出手全部落空，但在布魯克斯（Dillon Brooks）和布克（Devin Booker...

NBA／「濃眉」交易傳聞滿天飛！球評曝一東區強權也有意遞橄欖枝

獨行俠隊明星中鋒「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）近期深陷交易傳聞，據傳多支球隊都對這位32歲的老將感到興趣，除了豪門紐約尼克隊，具知名球評柏金斯（Kendrick Perkins）揭露，近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。