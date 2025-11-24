快訊

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝唐西奇拿33分

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇轟33分率湖人險勝爵士。 法新社
唐西奇轟33分率湖人險勝爵士。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

湖人隊今天和爵士隊進行五天內的第2度交手，第四節最多領先13分的湖人差點搞砸勝利，不過率爵士反撲的馬卡南（Lauri Markkanen）致勝中距離失手、隊友喬治（Keyonte George）的絕殺外線也沒進框，讓湖人驚險以108：106奪下4連勝。

剛迎接「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）歸隊的湖人，今天卻出現新傷兵，先鋒中鋒艾頓（Deandre Ayton）第二節因右膝挫傷退場，且沒再回歸，不過球段半場打完仍握有62：55優勢。

爵士第三節在喬治發揮下打出一波14：1的逆轉攻勢，反以72：68超前，最多領先到78：71，但湖人有里夫斯（Austin Reaves）、唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯聯手追分，三節打完回到84：81領先，第四節唐西奇外線破網後湖人更拉開差距到98：85。

前三節手感低迷的馬卡南第四節回神，他先飆外線再籃下打進，個人連拿5分讓爵士回到戰局；最後40秒他再飆外線，單節12分進帳讓爵士追到106：107。馬卡南有機會的超前中距離失手，但5.8秒唐西奇2罰僅1中，讓比賽仍握有懸念。

爵士最後一擊，喬治底線絕殺外線失手，讓湖人以108：106收下4連勝。

唐西奇今天三分球12投僅3中仍有33分、11籃板、8助攻，里夫斯22分、10籃板，詹姆斯17分、6籃板、8助攻；爵士以喬治27分最高，馬卡南20分有12分集中在決勝節。

