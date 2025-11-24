NBA／「濃眉」交易傳聞滿天飛！球評曝一東區強權也有意遞橄欖枝
獨行俠隊明星中鋒「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）近期深陷交易傳聞，據傳多支球隊都對這位32歲的老將感到興趣，除了豪門紐約尼克隊，具知名球評柏金斯（Kendrick Perkins）揭露，近期豪取12連勝的活塞也是角逐者之一。
先前，據知名記者史坦（Marc Stein）報導，獨行俠隊在未來幾個月內仍將對有關戴維斯的交易報價持「開放態度」，這取決於他們收到的報價。
而柏金斯兩天前在節目《Road Trippin' Show》中表示，「我的消息來源告訴我，底特律活塞對老將戴維斯很感興趣，但你得拿出同樣的價碼，」他接著還補充：「你得把活塞前鋒哈里斯（Tobias Harris）送走，因為他拿著即將到期的高薪合同，對吧？」據這段言論表示，活塞若要就戴維斯與獨行俠展開交易，很可能將把陣容中的33歲前鋒哈里斯端上談判桌。
「你或許能招攬到一些年輕有天賦的球員，但只要你留住康寧漢（Cade Cunningham）和杜倫（Jalen Duren），再把戴維斯帶到活塞隊......」柏金斯說道。
活塞隊是本賽季聯盟中最令人驚喜的球隊之一，他們目前戰績為14勝2負獨走東區，他們在這2年內迅速從重建階段，轉型為一支具備爭冠實力的球隊。他們在上賽季曾殺入季後賽，雖未能挺進次輪，但從近期的表現來看，讓外界相信，他們的整體表現和戰績，有望在本季更上一層樓。
反觀獨行俠，情況卻截然不同，自從加盟達拉斯以來，戴維斯一直飽受嚴重的內收肌和小腿傷勢困擾，加上球隊戰績持續低迷，目前5勝13敗排在西區倒數第3。儘管飽受傷病困擾，戴維斯在出戰期間依然保持著高效率表現，在本季出賽的5場比賽中，他場均可貢獻20.8分、10.2籃板和1.2阻攻，投籃命中率達52.0%。
