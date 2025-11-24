NBA／個人防守效率居湖人前段班 唐西奇：溝通變多、專注度更高

洛杉磯湖人本季以11勝4敗在西區排名前段班，雖然進攻火力相對穩定，但防守端仍有提升空間。日前唐西奇（Luka Doncic）談到球隊開季至今的防守變化，指出團隊整體表現「還能更好」。

「我覺得我們進步很多。我們在訓練前也特別討論這點，」唐西奇說，「我們目前做得還不錯，好消息是，我們還有很大的進步空間。」

湖人開季前15場比賽的防守效率為115.3，排名聯盟第17名，勉強屬於中段水準。但有趣的是，一向被詬病防守不力的唐西奇，本季在隊內的防守效率排名卻是相當突出。

根據StatMuse資料顯示，湖人主要輪替球員中防守效率前5名依序為：范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、唐西奇、艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）、布朗尼（Bronny James）；唐西奇個人本季防守效率為111.7，是隊內防守端最穩定的球員之一。

「首先是溝通，把隊友放在正確位置。很多時候我是低位協防者，所以我必須多開口、指揮大家。我覺得我比去年更專注了，所以要繼續保持下去。」唐西奇表示。

八村壘也觀察到唐西奇在防守端的態度改變，表示他比上季「更願意發聲」。

「他變得更愛講話，我看到他在防守端更主動，」八村壘說。「他會試著去干擾、變得更有身體對抗、打得更有侵略性，這些都是我們需要他做的，他也確實做到了。」

湖人前場大將艾頓則提到，防守成功常常能引爆球隊士氣，並且轉化成進攻端的節奏。「我們一旦開始連續防住對手，整隊的能量就會上來，」艾頓說。