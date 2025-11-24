NBA／金塊戰力拉警報！葛登右腿筋2級拉傷 將休4至6周

金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）在先前對火箭的比賽時拉傷腿筋，昨日經核磁共振檢查顯示傷勢不輕。根據《ESPN》報導，葛登因右腿筋2級拉傷，預計將缺席4至6周，在這之後將重新接受評估。

葛登是在11月22日對火箭比賽時首節只打3分鐘左右就受傷，當時他在一次切入過程拉傷倒地，隨後退場休息，整場比賽未再上場。葛登在昨天經檢查指出他的腿筋傷勢嚴重，經診斷為右側腿筋2級拉傷，未來一個多月的比賽都無法出戰。

Aaron Gordon has exited the game after suffering a lower body injury. pic.twitter.com/u0zjj10LkI — TSN (@TSN_Sports) 2025年11月22日

葛登是金塊隊第二位因傷長期缺陣的先發球員，先前另一位主力戰將布勞恩（Christian Braun）在對陣快艇時扭傷左腳踝，也是要缺席至少6周，讓金塊在12月的整體戰力面臨嚴峻考驗。

金塊年輕前鋒布勞恩（右）。 美聯社

葛登的腿筋傷勢已非頭一遭，在上季西區季後賽第二輪對雷霆的第7戰關鍵戰役中，他就遭遇左腿腿筋2級拉傷，而這次則是面臨右腿筋2級拉傷。

葛登開季狀態出色，場均拿到18.8分，三分球命中率為44.4%均創職業生涯新高，據《ESPN》研究顯示，他是第7位場均得分達到15分且投籃命中率達到「50-40-85」（投籃命中率、三分球命中率、罰球命中率）的球員之一。

儘管遭遇傷兵潮，但金塊在休賽季時找來多名即戰力助陣，包含像是強森（Cameron Johnson）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、布朗（Bruce Brown）等人，加上23歲小將華森（Peyton Watson），都是可以頂替上來的人選，所以依照目前情況來看，金塊應該不至於面臨「無人可用」的窘境。

金塊目前戰績為12勝4負，位列西區第2，僅次於17勝1負的衛冕軍雷霆隊。

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has sustained a Grade 2 right hamstring strain and will be re-evaluated in 4-to-6 weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/5EzBhyhxqQ — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年11月23日