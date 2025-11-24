NBA／全隊都可能交易除了這2人 傳國王對庫明加仍感興趣

本賽季國王戰績不佳，目前僅有4勝13敗、排西區倒數第2，根據資深名記所透露，國王內部除了穆雷（Keegan Murray）、克里夫（Nique Clifford）兩位年輕人外，其他球員都有可能被交易出走。而據傳他們還將重啟與勇士的交易談判，勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）是他們相當感興趣的人選。

國王先前慘敗灰熊41分後，迫使管理層作出「重建」的打算，新任總管佩瑞（Scott Perry）了解到，衝擊季後賽已非他們的首要目標，因此將把重點放在囤積資產，以及透過交易換來年輕戰力，而非拯救本季戰績。

勇士前鋒庫明加。 美聯社

根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）指出，25歲的穆雷和23歲的克里夫是球隊的非賣品，這兩位年輕側翼前鋒被球團視為是重要資產。除此之外，其餘球員都有可能在接下來被當作交易籌碼，這當中包括國王三大巨星沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅展（DeMar DeRozan）以及拉文（Zach LaVine）；其他有經驗的即戰力如衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、施羅德（Dennis Schroder）也都有可能被「Thank You」。

國王出清球員的首要任務就是希望能夠換來更年輕、有潛力的資產，據傳勇士的庫明加正是他們鎖定補強的人選。NBA記者希尼（Evan Sidery）指出，國王休賽季曾與勇士商討過庫明加的交易案，外界普遍預期雙方將在交易截止日前重啟談判，預計將透過交易方式取得勇士這位23歲的年輕前鋒。推測此交易案雙方可能推派出的人選，國王這邊將送出沙波尼斯、艾利斯（Keon Ellis）；勇士這方將端出穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）和主角庫明加。

The Sacramento Kings (4-13) are willing to trade anyone on their roster except for Keegan Murray and Nique Clifford, per @JakeLFischer



Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Russell Westbrook and others are reportedly available pic.twitter.com/kgnqpHoV7V — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年11月23日