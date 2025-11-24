NBA／騎士米契爾飆37分捍衛主場 雷納德回歸救不了快艇

快艇隊今天迎接當家球星雷納德（Kawhi Leonard）回歸，但沒能撼動騎士隊，騎士在米契爾（Donovan Mitchell）37分領軍下以120：105守護主場，讓快艇吞下近12場比賽第10敗。

騎士首節取得27：24領先，半場打完優勢擴大到59：52，第三節米契爾飆進三分球後領先達到74：61，不過快艇在祖巴茲（Ivica Zubac）發揮下縮小差距，貝頓（Nicolas Batum）進球更讓比分追到76：77；米契爾關鍵時刻連兩次完成「3分打」，讀秒階段再飆外線，率隊打出一波15：3的節末猛攻，帶著92：79優勢進入決勝節。

米契爾第四節先飆外線，在傳出2次助攻，讓騎士領先達到18分，最終在主力艾倫（Jarrett Allen）、鮑爾（Lonzo Ball）、麥瑞爾（Sam Merrill）和波特（Craig Porter Jr.）因傷缺陣下留住勝利。

雷納德開季打了6場比賽後就因右腳踝扭傷缺席連10場比賽，快艇在這10戰只拿下2勝，前一天還是在「大鬍子」哈登（James Harden）狂轟隊史單場最高55分才擊敗黃蜂隊止住3連敗。

「背靠背」出賽的哈登，今天表現和昨天大相逕庭，昨晚三分球16投10中，今天卻是8次外線嘗試都落空，最終16投5中拿19分；雷納德13投6中拿20分，雖有祖巴茲33分和18籃板發揮仍吞敗。

昨天宣布打完本季退休的快艇後衛保羅（Chris Paul），今天上場17分鐘傳出5助攻，當他上場時也得到騎士球迷的歡呼致敬。