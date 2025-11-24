NBA／打不了前東家 杜蘭特家庭因素影響將缺陣2場

火箭隊打出10勝4敗的開季表現，不過接續面對太陽隊和勇士隊的客場之旅，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）將不會隨隊。

根據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）得到的消息，杜蘭特缺席原因是「家庭因素」， 讓他無緣對決兩支前東家。

杜蘭特2016年加入勇士的3個賽季，助隊連3季都打進總冠軍賽，其中2017年和18年都登頂，兩年都由杜蘭特榮膺總冠軍賽MVP，但19年他成傷兵，勇士挑戰3連霸失利。

杜蘭特接續轉戰籃網隊，2023年重磅交易被送到太陽，上季還和布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）組成「三巨頭」，但太楊連季後賽都沒打進。

本季以2年9000萬美元（約27.5億新台幣）合約加入火箭的杜蘭特，場均成績24.6分、4.8籃板、3.3助攻，助隊在西區暫居第五。