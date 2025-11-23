NBA／狂砍55分扛快艇前進 36歲哈登：我們很需要這一勝

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登飆55分寫多項紀錄。 美聯社
36歲的哈登（James Harden）再度證明自己仍能逆風前行、挑戰年齡極限。哈登在作客夏洛特的比賽中大爆發，全場豪取55分，寫下快艇隊史單場最高得分紀錄，率隊以131比116拿下勝利。

這位17年資深老將手感驚人，全場26投17中，其中三分球16投10中，不僅攻下55分，還送出7助攻，徹底扛起球隊進攻重任。

賽後，哈登表示當前首要目標就是幫助球隊贏球：「我們真的需要這一勝。現在最重要的就是贏球，所以我必須做該做的事。」

這場55分的瘋狂演出，也是哈登生涯第25場至少拿下50分的比賽，讓他追平已逝湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant），並列NBA史上第3多，僅次於喬丹（Michael Jordan）與張伯倫（Wilt Chamberlain）。

在哈登以前，快艇隊史的單場最高得分為52分，由史密斯（Charles Smith）與麥卡杜（Bob McAdoo）共同保持，如今被哈登正式超越。除了快艇，哈登還保有火箭隊史單場61分紀錄，成為史上第一位擁有兩隊得分紀錄的球星。

談到爆發的關鍵，哈登強調自己只是照著最正確的打法前進：「就是做正確的決定。我每場比賽都是這樣。有時候我做到非常好，有時候不夠完美，但我想每一晚都做到最好，就是這麼簡單。」

本季至今，哈登已6場比賽突破30分，目前場均26.5分，是自2019-20賽季（場均34.3分、聯盟得分王）以來的最佳開局表現。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也盛讚哈登的表現：「他在進攻端完全扛起我們。我覺得我們今天的進攻方式很正確，把球轉到弱邊，讓他能進入熟悉的節奏、進行單打。他也信任隊友，在對手下半場施壓時能正確出球，這真的很棒。」

