NBA／與莫蘭特激烈互噴引熱議 K湯：他只會在板凳胡說八道

獨行俠今對灰熊以96：102輸球，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）本場比賽雖未登錄，但他賽後與獨行俠射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）互噴垃圾話的大場面搶走了當日比賽焦點，兩人隨後也分別透過媒體互相抨擊對方。

引發緊張氣氛的導火索，可以追溯自獨行俠的狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）被艾爾達瑪（Santi Aldama）絆倒，當時湯普森挺身而出，保護他的年輕隊友。在比賽接近尾聲，落後三分、進攻時間還剩17秒的局面時，湯普森出手三分，但可惜球未能命中，球隊最終以6分之差吞下敗仗。

Klay Thompson had Cooper Flagg's back after the rookie was tripped by the Grizzlies' Santi Aldama 😬



(via @BleacherReport)pic.twitter.com/GtQT3GNBIR — Yahoo Sports (@YahooSports) 2025年11月23日

雖然比賽已經結束，但雙方的火爆情緒似乎還在繼續上演，賽後在雙方返回休息室的過程，湯普森與莫蘭特發生激烈口角，迅速成為人們熱議的話題。

本季狀態起伏不定的湯普森，在本場比賽找回準心，他是今日隊中表現最出色的球員，他全場17投7中，其中三分球12投6中，拿下22分。在賽後記者會上，湯普森被問到了這些事件，他首先表示：「看到那個高個子（艾爾達瑪）那樣做，我就覺得這太過分了。」

Ja Morant to Klay Thompson:



"YOU A BUM NOW." 😭😭 pic.twitter.com/eVtpRLvyzU — BrickCenter (@BrickCenter_) 2025年11月23日

湯普森還告訴記者：「我以前就見過他們做這種骯髒的舉動。我記得在2022年的季後賽中，他們用一次惡意犯規打斷了我隊友的肘部。這讓我想到了這件事。我不喜歡看到新秀遭受這種待遇，別做這種骯髒的事。」

當被問到與莫蘭特的衝突時，他則對此回應：「純粹就是胡說八道，他一直都是這樣，坐在板凳上就愛胡說八道，這幾乎就是他職業生涯至今的寫照。」

灰熊一哥莫蘭特（中）。 路透社

莫蘭特同樣在賽後進行隔空反擊，在隊友史班瑟（Cam Spencer）接受當地電視台採訪時，莫蘭特突然闖入，除了為隊友加油打氣，還順便嘲笑了湯普森一番，他喊道：「告訴他們誰是這裡最好的射手，肯定不是金州勇士的那個兄弟。」

由於右小腿拉傷，莫蘭特缺席了灰熊隊最近5場比賽中的4場。先前他因與球隊新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）發生衝突，遭到禁賽一場處分。

Ja Morant crashes Cam Spencer's postgame interview to hype him up...and take a dig at Klay Thompson, who was jawing at the Grizzlies all game.



"Tell 'em who the best shooter in the house was, it wasn't bro from Golden State."



💀💀 pic.twitter.com/4LNWpeYwzY — Matt Infield (@Matt_Infield) 2025年11月23日

Klay Thompson on Ja Morant’s comments:



"Nothing of intelligent depth. Just running his mouth. He's been running his mouth a long time. It's funny you run your mouth when you're on the bench. It's kinda been the whole story of his career so far." pic.twitter.com/pS85biUQ9d — BrickCenter (@BrickCenter_) 2025年11月23日