NBA／史上第一人！哈登笑擁快艇火箭得分紀錄 50分場次平Kobe

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登狂轟55分，改寫快艇隊史單場得分紀錄，同時也創下多項紀錄。 美聯社
哈登狂轟55分，改寫快艇隊史單場得分紀錄，同時也創下多項紀錄。 美聯社

哈登（James Harden）作客面對黃蜂，首節火力全開砍下27分追平隊史紀錄，半場累積35分創下本季聯盟半場最高分。最終他單場狂轟55分，改寫快艇隊史單場得分紀錄，同時也創下多項紀錄。

根據統計，這是哈登生涯第25場比賽突破50分，追平已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant），並列史上第3多，落後「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的31場與「百分大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）的118場。

除了寫下快艇隊史得分新猷，哈登更達成一項前所未有的歷史里程碑，他同時也保有火箭隊史最高61分紀錄，成NBA史上首位「兩隊隊史得分王」的締造者。

另一方面，哈登全場砍進10顆三分球，這是他生涯第4次單場至少轟進雙位數的三分球，一舉超越史密斯（J.R. Smith），獨居歷史第4多；前三名分別是柯瑞（Stephen Curry）的27次、湯普森（Klay Thompson）的9次和里拉德（Damian Lillard）的6次。

在過了36歲之後還能在場上飆進至少55分，哈登是史上第4位有如此表現的球員，前3位分別是布萊恩、詹姆斯（LeBron James）和柯瑞。其中當年37歲的布萊恩在退休之役狂轟60分，樹立36歲以後高齡球星的飆分障礙。

