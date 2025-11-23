快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

NBA／不只是失誤！籃板保護成罩門 小球勇士面臨「海拔困境」

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士巨星柯瑞（左）。 美聯社
勇士巨星柯瑞（左）。 美聯社

勇士昨在NBA盃小組賽碰頭拓荒者，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆38分，但仍不足以幫助勇士贏球，最終以123：127苦吞3連敗。賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）和柯瑞也坦言，現階段球隊最大的問題在於「失誤」和「籃板鞏固」。

本賽季主打小陣容的勇士，經常出現身材矮小、內線「海拔高度」不足的問題，這也是他們昨日在主場以4分差敗給拓荒者的主要原因，這場比賽的失利，不僅澆熄他們回到主場比賽的激情與熱潮，也讓他們的勝率跌至5成，目前他們戰績為9勝9負，暫居西區第8。

賽前柯爾曾向外界強調，本賽季球隊最大威脅是失誤，他說：「如果我們能控制好球權，我們就能贏球；如果我們控制不好球權，我們就會輸球。」

然而，本場比賽勇士雖然將失誤次數控制在13次，反觀對手有20次，但他們最後還是輸球，這凸顯了球隊另一大問題：籃板保護。

柯瑞在賽後說道：「我們知道有時候我們的身材比較矮小，但我們必須打得更加強勢。」他全場砍下最高的38分，但最終無功而返。「我們出現了很多失誤和卡位失誤，這些回合都至關重要。」他表示。

在籃板球方面，拓荒者隊總籃板數以52比32領先勇士，其中在進攻籃板方面也以21比9取得絕對領先，二次進攻得分以28比10領先勇士18分之多，成為比賽勝負的分水嶺。拓荒者有4名球員至少搶下7個籃板，其中威廉斯（Robert Williams III）搶下全場最高的11個籃板，而勇士隊只有巴特勒（Jimmy Butler）搶下8個籃板，是勇士隊中唯一搶下超過6個籃板的球員。

「他們是一支運動能力很強的球隊，」柯爾在賽後受訪時談到：「他們隊上有幾個球員運動能力超強。他們拼搶積極，給我們施加了很大的壓力。這就是比賽的勝負關鍵所在。」

Stephen Curry 勇士 Steve Kerr

相關新聞

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，...

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunni

NBA／與莫蘭特激烈互噴引熱議 K湯：他只會在板凳胡說八道

獨行俠今對灰熊以96：102輸球，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）本場比賽雖未登錄，但他賽後與獨行俠射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）互噴垃圾話的大場面搶走了當日比賽焦點，兩人隨後也

NBA／狂砍55分扛快艇前進 36歲哈登：我們很需要這一勝

36歲的哈登（James Harden）再度證明自己仍能逆風前行、挑戰年齡極限。哈登在作客夏洛特的比賽中大爆發，全場豪取55分，寫下快艇隊史單場最高得分紀錄，率隊以131比116拿下勝利。 這位

NBA／不只是失誤！籃板保護成罩門 小球勇士面臨「海拔困境」

勇士昨在NBA盃小組賽碰頭拓荒者，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆38分，但仍不足以幫助勇士贏球，最終以123：127苦吞3連敗。賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）和柯瑞也坦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。