NBA／不只是失誤！籃板保護成罩門 小球勇士面臨「海拔困境」

勇士昨在NBA盃小組賽碰頭拓荒者，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆38分，但仍不足以幫助勇士贏球，最終以123：127苦吞3連敗。賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）和柯瑞也坦言，現階段球隊最大的問題在於「失誤」和「籃板鞏固」。

本賽季主打小陣容的勇士，經常出現身材矮小、內線「海拔高度」不足的問題，這也是他們昨日在主場以4分差敗給拓荒者的主要原因，這場比賽的失利，不僅澆熄他們回到主場比賽的激情與熱潮，也讓他們的勝率跌至5成，目前他們戰績為9勝9負，暫居西區第8。

賽前柯爾曾向外界強調，本賽季球隊最大威脅是失誤，他說：「如果我們能控制好球權，我們就能贏球；如果我們控制不好球權，我們就會輸球。」

然而，本場比賽勇士雖然將失誤次數控制在13次，反觀對手有20次，但他們最後還是輸球，這凸顯了球隊另一大問題：籃板保護。

柯瑞在賽後說道：「我們知道有時候我們的身材比較矮小，但我們必須打得更加強勢。」他全場砍下最高的38分，但最終無功而返。「我們出現了很多失誤和卡位失誤，這些回合都至關重要。」他表示。

在籃板球方面，拓荒者隊總籃板數以52比32領先勇士，其中在進攻籃板方面也以21比9取得絕對領先，二次進攻得分以28比10領先勇士18分之多，成為比賽勝負的分水嶺。拓荒者有4名球員至少搶下7個籃板，其中威廉斯（Robert Williams III）搶下全場最高的11個籃板，而勇士隊只有巴特勒（Jimmy Butler）搶下8個籃板，是勇士隊中唯一搶下超過6個籃板的球員。

「他們是一支運動能力很強的球隊，」柯爾在賽後受訪時談到：「他們隊上有幾個球員運動能力超強。他們拼搶積極，給我們施加了很大的壓力。這就是比賽的勝負關鍵所在。」

