NBA／轟下前東家金塊止8連敗 衛斯特布魯克：勝利意義重大

上季金塊隊的隊友本季已是對手，加入國王隊的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天上演狙擊前東家戲碼，全場21分有15分集中在決勝節，助隊克服最多13分落後，以128：123止住8連敗。

國王這波8連敗都是以兩位數差距輸球，前一場更是狂輸灰熊隊41分。今天儘管金塊的MVP球星約柯奇（Nikola Jokic）狂轟44分，國王靠第四節一波10：0攻勢扭轉戰局，衛斯特布魯克上籃得手更讓國王取得114：105領先，德羅展（DeMar DeRozan）關鍵時刻再完成「3分打」，助隊以5分差擊敗西區排名第2的金塊。

RUSS, JOKER DUEL DOWN THE STRETCH 🚨



Nikola Jokić drops 20 in the 4Q and 44 in the game... but Russell Westbrook's 15 4Q points lift the Kings in Denver! pic.twitter.com/svlVi97d32 — NBA (@NBA) 2025年11月23日

「衛少」今天和隊友施羅德（Dennis Schroder）各拿21分，衛斯特布魯克還有11助攻、6籃板，他將勝利歸功於隊友間的信任，他說：「你有每個人當靠山，這是兄弟情誼，我認為無論經歷多少起伏，我們唯一擁有的就是彼此。」他也提到，客場作戰就是面對一支冠軍等級的球隊，「這場勝利對我們意義重大。」

今天替補貢獻12分的蒙克（Malik Monk）大讚衛斯特布魯克的表現，他說：「他在聯盟多久了？18季？他做這行很久了，沒什麼可以讓我驚訝。」先發攻下19分的穆雷（Keegan Murray）附和說，衛斯特布魯克投進很多難度很高的球，尤其面對前一季的隊友，他帶著十足信心出賽，「這是他的重要時刻，也幫助我們贏球。」

衛斯特布魯克與前隊友約柯奇相見歡。 美聯社

約柯奇轟下全場最高44分，其中19分集中在決勝節，另外有13籃板和7助攻，穆雷（Jamal Murray）23分，但葛登（Aaron Gordon）腿傷缺陣下連勝告終。