NBA／衛少末節狂灌15分擊碎金塊 進球數超越 「大O」

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇（左）與衛斯特布魯克（右）兩人過去曾是隊友。 美聯社
戰績不佳的國王隊今日面對高居西區第2的金塊，看似毫無懸念的比賽，雙方卻打得有來有回。其中，國王37歲老將「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）不僅在本場比賽締造紀錄，他還狂轟21分外帶11助攻，完全不給老東家情面，終場幫助球隊以128：123擊退金塊。

國王本賽季戰績不佳，位居西區倒數之列，他們幾天前還傷了禁區支柱沙波尼斯（Domantas Sabonis），簡直可以用雪上加霜來形容。不過，他們在本場比賽卻展現強大韌性，先發板凳皆有亮眼發揮，特別是衛斯特布魯克，他今天在第四節單節狂砍15分，以及在讀秒階段的關鍵跳投，幫助球隊鎖定勝局，終場以5分之差收下勝利，中止近期的8連敗低潮，也終結本季先前兩次遭遇金塊都輸球的窘境。

衛斯特布魯克在本場比賽更是締造新猷，他在開賽送出多達6次助攻，投籃方面也4投3中攻下6分，而他生涯進球數也來到9509顆，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），位居史上第20位。

總計本場比賽，衛少上陣30分鐘，砍21分、6籃板和11助攻，另有1抄截1火鍋；施羅德（Dennis Schroder）從板凳出發也攻下21分、7助攻。德羅展（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）兩大球星則分別挹注17分與15分。

金塊方面，約柯奇（Nikola Jokic）繳出44分、13籃板和7助攻的驚人演出，主控穆雷（Jamal Murray）則有23分9助攻。至於另外兩位主力葛登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）則因傷休戰。

衛斯特布魯克上賽季效力於金塊，並在季後賽中屢次扮演奇兵，幫助球隊挺進西區季後賽次輪。今年休賽季他以1年360萬元的底薪合約加盟國王，本季場均13.7分、6.9籃板和6.3助攻。

國王 金塊 Russell Westbrook

