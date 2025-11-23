快訊

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆

NBA／再缺席3場就喪失資格！詹皇連21年入選最佳陣容紀錄恐中斷

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人巨星詹姆斯。 美聯社
湖人巨星詹姆斯。 美聯社

現年40歲的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在本周終於迎來新賽季首秀，在對陣猶他爵士隊的比賽中他取得11分、12助的「雙十」成績，球隊最終也以140：126擊潰對手。而已經連續21年入選年度最佳陣容的詹姆斯，很可能會在本季中斷紀錄，原因在於他先前因傷導致缺席場次過多。

詹姆斯因坐骨神經痛缺席了本賽季的前14場比賽，即便他看起來並不大礙、頂尖球星身手依舊，但倘若本季出賽場次未達標，他連續多年入選最佳陣容的紀錄可能會受到威脅。據統計，若要符合65場出賽的入選資格，詹姆斯最多只能再缺席3場比賽。

據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）指出，詹姆斯是否會打滿65場例行賽尚無定論。「詹姆斯若要獲得入選NBA最佳陣容的資格，最多只能再缺席3場例行賽賽事。他已經連續21年入選NBA最佳陣容。我今天採訪的消息人士表示，他更希望詹姆斯放棄背靠背的比賽，但我們還要看看這是否符合他繼續入選聯盟最佳陣容的計劃。」麥克曼奈明在《ESPN》的《NBA Today》節目中說道。

NBA聯盟是從2023-24年賽季開始引入至少出賽65場才有資格獲得年度獎項的政策，這導致本季詹姆斯很可能無緣獲獎，因為距離他喪失獲獎資格，只剩3場比賽的空間。由於詹姆斯即將邁入41歲高齡，在漫長且密集的例行賽中想要保持連續出賽的可能性偏低。

LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，...

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／與高中隊友再過招！佛雷格談打法改變「之前太安於現狀」

獨行俠昨在NBA盃小組賽碰頭鵜鶘，這也是新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）和他的高中隊友昆恩（Derik Queen）迎來第二次交手。靠著佛雷格砍生涯新高29分助威下，獨行俠克服落後劣勢，最終

NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunni

NBA／再缺席3場就喪失資格！詹皇連21年入選最佳陣容紀錄恐中斷

現年40歲的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在本周終於迎來新賽季首秀，在對陣猶他爵士隊的比賽中他取得11分、12助的「雙十」成績，球隊最終也以140：126擊潰對手。而已經連續21年

NBA／巴特勒直呼勇士「守不住任何人」 柯爾更擔心進攻

勇士隊今天再度防守崩盤，以123：127輸給拓荒者隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「我們守不住任何人。」 拓荒者近況不佳吞下4連敗，不過本場比賽轟下127分，賞給勇士3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。