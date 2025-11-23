NBA／再缺席3場就喪失資格！詹皇連21年入選最佳陣容紀錄恐中斷

現年40歲的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在本周終於迎來新賽季首秀，在對陣猶他爵士隊的比賽中他取得11分、12助的「雙十」成績，球隊最終也以140：126擊潰對手。而已經連續21年入選年度最佳陣容的詹姆斯，很可能會在本季中斷紀錄，原因在於他先前因傷導致缺席場次過多。

詹姆斯因坐骨神經痛缺席了本賽季的前14場比賽，即便他看起來並不大礙、頂尖球星身手依舊，但倘若本季出賽場次未達標，他連續多年入選最佳陣容的紀錄可能會受到威脅。據統計，若要符合65場出賽的入選資格，詹姆斯最多只能再缺席3場比賽。

LeBron can only miss three more games to stay award-eligible, including All-NBA, per @mcten



A source says they’d prefer he skips back-to-backs at age 41, but it depends on his plans to remain All-NBA eligible.



(h/t @ohnohedidnt24 ) pic.twitter.com/7XTnXIPWd6 — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年11月21日

據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）指出，詹姆斯是否會打滿65場例行賽尚無定論。「詹姆斯若要獲得入選NBA最佳陣容的資格，最多只能再缺席3場例行賽賽事。他已經連續21年入選NBA最佳陣容。我今天採訪的消息人士表示，他更希望詹姆斯放棄背靠背的比賽，但我們還要看看這是否符合他繼續入選聯盟最佳陣容的計劃。」麥克曼奈明在《ESPN》的《NBA Today》節目中說道。

NBA聯盟是從2023-24年賽季開始引入至少出賽65場才有資格獲得年度獎項的政策，這導致本季詹姆斯很可能無緣獲獎，因為距離他喪失獲獎資格，只剩3場比賽的空間。由於詹姆斯即將邁入41歲高齡，在漫長且密集的例行賽中想要保持連續出賽的可能性偏低。

LeBron James made his NBA-record 23rd season debut tonight!



👑 11 PTS

👑 12 AST

👑 @Lakers W pic.twitter.com/LkuBu0TkHH — NBA (@NBA) 2025年11月19日