NBA／布魯克斯對裁判爆粗口遭罰百萬 生涯累積罰款破千萬

太陽前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）本季薪資超過2000萬美元，看來是更有餘力釋放情緒盡情繳罰款！

聯盟今天宣布，布魯克斯因昨天比賽之後與裁判衝突並使用不當言語，遭罰款35000美元（約110萬台幣）。

這已經是布魯克斯本季第5次被罰款，也是連兩週吞下聯盟處分。他上週才因在對溜馬的比賽中做出不雅手勢，被罰了25000美元。回顧其9年生涯，布魯克斯累積的罰款已經超過40萬美元（超過1200萬台幣），涉及超過100起相關事件。

太陽昨天上演不可思議大逆轉，以1分之差氣走灰狼，布魯克斯賽後在場邊對裁判爆粗口。這場比賽他上場37分鐘，砍下22分5籃板2抄截。

值得一提的是，雖然爭議不斷，但布魯克斯本季表現卻來到生涯巔峰，場均攻下21.0分與2.1抄截，皆創下生涯最佳。幫助太陽取得10勝6敗的成績，暫居西區第6。

What Naz Reid Really Said To Dillon Brooks👀:



Reid: “Bum a** n****, suck my d—!”



Brooks: “You sorry”



Reid: “I’m not scared of some Toronto n****”



Randle jokingly added: “where’s security?”



Then, Edwards taunted Brooks:



“That n**** can’t guard me, bring your a** up here!” pic.twitter.com/mTLrNmh5Qu — LegendZ (@legendz_prod) 2025年11月23日