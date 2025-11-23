NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunningham）繳出29分、10助攻、8籃板的全能表現，在客場以129比116輕取對手，豪取12連勝。

這是活塞近15年來最長的連勝紀錄，再贏一場便可追平隊史最長的13連勝；值得一提的是，活塞在1989-90及2003-04年賽季分別達成13連勝時，最終都奪下當年總冠軍，這讓本季活塞的連勝氣勢更具話題性。

活塞此役迎回兩名重要傷兵，艾維（Jaden Ivey）在今年1月1日左腓骨骨折後首度復出，上場15分鐘攻下10分；哈里斯（Tobias Harris）因右腳踝扭傷缺席自11月1日後首次亮相，也貢獻18分。

29 points.

10 dimes.

12th straight win.



Cade Cunningham was in command as the @DetroitPistons moved to 14-2! pic.twitter.com/hfK0EHFsjM — NBA (@NBA) 2025年11月23日

活塞全隊投籃手感火燙，以高達53.3%的命中率一共轟進16記三分球。杜倫（Jalen Duren）拿下19分6籃板5助攻，羅賓森（Duncan Robinson）補上15分，活塞的攻勢一波接著一波，讓比賽從第二節開始便逐漸倒向主隊。

這場勝利也讓活塞終結對公鹿長達13場的對戰連敗，這是自2022年1月3日以115比106擊敗公鹿後，活塞首度在此系列中取勝。

教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）透露，康寧漢在賽前曾提醒全隊，他們已經很久沒擊敗過公鹿，這也成了球隊額外的動力來源。

安戴托昆波（因內收肌拉傷缺陣第二場，球隊整體競爭力明顯受影響。羅林斯（Ryan Rollins）攻下24分7助攻5籃板，波提斯（Bobby Portis）補上18分7籃板。公鹿吞下4連敗，本季勝率首次跌破5成。

活塞在第二節建立領先後一路掌控比賽，最多領先29分，最終順利收下勝利，接下來他們將前往溜馬主場，挑戰隊史連勝紀錄。