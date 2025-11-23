快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
康寧漢全能出擊率活塞豪奪12連勝。 美聯社
康寧漢全能出擊率活塞豪奪12連勝。 美聯社

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunningham）繳出29分、10助攻、8籃板的全能表現，在客場以129比116輕取對手，豪取12連勝。

這是活塞近15年來最長的連勝紀錄，再贏一場便可追平隊史最長的13連勝；值得一提的是，活塞在1989-90及2003-04年賽季分別達成13連勝時，最終都奪下當年總冠軍，這讓本季活塞的連勝氣勢更具話題性。

活塞此役迎回兩名重要傷兵，艾維（Jaden Ivey）在今年1月1日左腓骨骨折後首度復出，上場15分鐘攻下10分；哈里斯（Tobias Harris）因右腳踝扭傷缺席自11月1日後首次亮相，也貢獻18分。

活塞全隊投籃手感火燙，以高達53.3%的命中率一共轟進16記三分球。杜倫（Jalen Duren）拿下19分6籃板5助攻，羅賓森（Duncan Robinson）補上15分，活塞的攻勢一波接著一波，讓比賽從第二節開始便逐漸倒向主隊。

這場勝利也讓活塞終結對公鹿長達13場的對戰連敗，這是自2022年1月3日以115比106擊敗公鹿後，活塞首度在此系列中取勝。

教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）透露，康寧漢在賽前曾提醒全隊，他們已經很久沒擊敗過公鹿，這也成了球隊額外的動力來源。

安戴托昆波（因內收肌拉傷缺陣第二場，球隊整體競爭力明顯受影響。羅林斯（Ryan Rollins）攻下24分7助攻5籃板，波提斯（Bobby Portis）補上18分7籃板。公鹿吞下4連敗，本季勝率首次跌破5成。

活塞在第二節建立領先後一路掌控比賽，最多領先29分，最終順利收下勝利，接下來他們將前往溜馬主場，挑戰隊史連勝紀錄。

相關新聞

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，...

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／與高中隊友再過招！佛雷格談打法改變「之前太安於現狀」

獨行俠昨在NBA盃小組賽碰頭鵜鶘，這也是新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）和他的高中隊友昆恩（Derik Queen）迎來第二次交手。靠著佛雷格砍生涯新高29分助威下，獨行俠克服落後劣勢，最終

NBA／活塞終結對公鹿13連敗 豪奪12連勝逼進隊史紀錄

面對沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，氣勢如虹的活塞延續近期團隊火燙的進攻手感，繳出高達62.9%的投籃命中率，加上當家球星康寧漢（Cade Cunni

NBA／巴特勒直呼勇士「守不住任何人」 柯爾更擔心進攻

勇士隊今天再度防守崩盤，以123：127輸給拓荒者隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「我們守不住任何人。」 拓荒者近況不佳吞下4連敗，不過本場比賽轟下127分，賞給勇士3

NBA／力壓狀元「胖虎」！佛雷格連寫多項紀錄 史上第2年輕僅次詹皇

面對同為狀元出身的鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson），獨行俠未來希望佛雷格（Cooper Flagg）打出屬於自己的價值！ 佛雷格今天19投12中高效率飆進生涯新高29分，外加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。